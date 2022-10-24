竹科與史瓦帝尼皇家科技園區 簽署科技合作備忘錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹24日電）新竹科學園區今天與史瓦帝尼王國皇家科技園區簽署合作備忘錄，推動雙方園區未來在科技產業領域的合作。

史瓦帝尼皇家科技園區代表團今天前往新竹科學園區參訪，並由竹科管理局長王永壯與史瓦帝尼王國皇家科技園區執行長德拉米尼（Vumile Dlamini，另譯：戴敏尼）共同簽署合作備忘錄，推動雙方園區未來在科技產業領域的合作。

竹科管理局表示，與史瓦帝尼皇家科技園區的合作，始於2019年史瓦帝尼資通訊暨科技部長席肯妮娑（Princess Sikhanyiso）來訪，此後雙方即頻繁交流並有共識簽署合作備忘錄。

管理局指出，即使受疫情影響，雙方仍進行多次線上工作坊及討論會議，並於今天正式辦理簽署儀式，期待能進一步深化雙邊業務夥伴關係，推動知識科技產業聚落共同發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

史瓦帝尼皇家科技園區於2018年成為經濟特區，期望透過技術商業化、推動研究和技術移轉以提升技術知識研發量能和鼓勵創業精神，並提供史瓦帝尼王國資訊技術服務及相關解決方案。

竹科成立於1980年，目前區內有超過600家高科技公司和近17萬名員工，不僅推動台灣經濟發展，在全球半導體產業亦具關鍵地位。竹科管理局表示，這次簽署合作備忘錄，標誌著兩國在科技合作邁出重要一步，也加深了史瓦帝尼王國與台灣的深厚友誼。（編輯：楊蘭軒）1111024