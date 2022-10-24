唐鳳解析MIT新意涵 強調矽盾代表全世界信賴台灣

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數位發展部部長唐鳳接受BBC專訪時，談到「矽盾」，直指台灣對全世界的重要性不言而喻，這也意味世界對台灣的重視與信賴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）數位發展部部長唐鳳接受BBC專訪時，再次談及「矽盾」，直指台灣對全世界的重要性不言而喻，這也意味世界對台灣的重視與信賴，MIT的T不只是Taiwan（台灣），更是trustworthiness（可信度）。

唐鳳接受BBC「HARDtalk」專訪，過程中，唐鳳以兩岸關係為主軸，就台灣民主自由的價值、矽盾的重要性等議題發表看法。

主持人巴達威（Zeinab Badawi）率先詢問，中共總書記習近平近日於中共20大發表言論時重申，堅持以最大誠意爭取和平統一前景，卻不承諾放棄使用武力，唐鳳對此如何看待。

唐鳳直言，對這個消息並不陌生，其實台灣一直以來已經面對各式假訊息、網路等攻擊，心情上還算平靜，重點應該是台灣應具備韌性，對於逆境要做好準備。

主持人接著指出，台灣在全球經濟扮演重要角色，提供世界約9成的先進晶片，在手機、汽車、筆電等使用都相當普遍，因此出現「矽盾（silicon shield）」一詞；一方面，台灣在晶片供應的關鍵地位可提供保護，但另一方面，台灣的這項利器對中國而言也非常具有吸引力。

唐鳳回答，從軍事到科學領域，晶片都扮演重要角色，而且晶片製造的過程中，信賴非常重要，台灣將之視為重要資產；大家常聽到台灣製造（MIT），這當中的T不單只Taiwan（台灣），也意味著trustworthiness（可信度）。

唐鳳強調，台灣製造可以為各領域、從軍事到科學提供動力，這就是信任的象徵，也是真正用來團結台灣與民主盟友的盾牌。

主持人追問，但這是否能幫助台灣抵禦中國的侵略；唐鳳表示，如果在運算領域，世界將台灣視為可信賴夥伴，民主國家陣營也都會將台灣視為重要夥伴，這將強化台灣的防禦能力。（編輯：潘羿菁）1111024