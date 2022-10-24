巧新擬買回4000張庫藏股 區間價33至79元

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（中央社記者鍾榮峰24日電）汽車鍛造輪圈廠巧新科技今天公告董事會決議第6次買回庫藏股，預定買回4000張，每股買回區間價格新台幣33元至79元。

巧新今天股價走勢震盪，終場收在46.65元，小漲0.11%。

巧新表示，預定買回期間從10月25日至12月24日止，預定買回股份占發行股數比重約1.83%，透過興櫃市場交易買入，轉讓股份給員工。

根據資料，巧新分別在2018年執行2次、2020年執行2次、以及今年8月起執行1次買回庫藏股，巧新指出，由於視股價變化及成交量狀況分批買回，因此均未全數執行完畢。

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近期櫃買市場行情波動較大，櫃買中心推出4項強化宣導措施，其中包括持續鼓勵上櫃公司在資金調度有餘裕情況下，適時實施庫藏股制度，以保障股東權益及強化投資人信心。

根據資料，巧新前5大客戶包括賓士（Mercedes-Benz）、保時捷（Porsche）、BMW、JLR及豐田（Toyota），乘用車鍛造鋁輪圈占巧新整體業績比重約80%，懸吊系統零組件占比約15%，巧新鍛造鋁輪圈產品也已切入26款純電動車和油電混合車型。（編輯：蘇志宗）1111024