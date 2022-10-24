離岸人民幣重貶 跌破7.3關卡

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（中央社台北24日電）儘管中國官方力守人民幣兌美元匯率，在岸人民幣兌美元下午收盤報7.2610，僅小跌116個基點，但離岸人民幣兌美元今天重貶逾700個基點，跌破7.30關卡，創2007年12月26日以來新低。

美元持續強勢升值，中國官方近期試圖穩住人民幣兌美元匯率，數度傳出拋售美元。

中國人民銀行（央行）授權中國外匯交易中心公布，10月24日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元兌人民幣7.1230元。

在岸人民幣兌美元今天開盤報7.2437，收盤報7.2610，較上一交易日下跌116點。

據新華財經報導，人民幣兌美元中間價上週累計調貶98個基點；在岸人民幣兌美元累跌563個基點，離岸人民幣兌美元匯率則持續下跌。

離岸人民幣兌美元今天遭遇重貶，開盤報7.2270後一路走低，貶破7.30關卡一度來到7.3098，日內跌逾700點。至截稿，報7.3023。

報導引述廣發證券首席經濟學家郭磊指出，一方面，美國聯準會加息較為密集，美債收益率走高，相對利差導致美元指數偏強；另一方面，地緣政治影響全球風險偏好，全球避險情緒進一步推升美元。

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嘉實基金固收多策略投資總監韓同利稱，離岸人民幣兌美元匯率走低還有技術性原因，一方面，離岸人民幣兌美元匯率突破前期7.2的支撐；另一方面，近幾日人民幣匯率中間價也在有節制地下調。

金融界報導引述南華期貨分析，從最近的人民幣匯率中間價來看，基本維穩在7.11左右，表明中國央行不希望在岸人民幣過快的突破7.25左右。目前周邊環境動盪，仍需關注監管層動態。（編輯：楊昇儒）1111024