9月餐飲營業額連5紅 國慶、週年慶支撐後續看旺

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（中央社記者鄭鴻達台北24日電）受惠中秋連假等因素，經濟部今天公布9月餐飲業營業額為新台幣734億元，年增27.5%，寫連5紅，10月有百貨週年慶、國慶連假等利多，經濟部預估10月餐飲業營業額仍可望繼續成長。

經濟部統計處今天公布111年9月批發、零售及餐飲業動態調查結果，其中批發業營業額1兆1083億元、年增2.4%，零售業營業額3524億元、年增7.5%；餐飲業營業額734億元、年增27.5%，雙創歷年同月新高、寫連5紅。

餐飲業表現持續亮眼，統計處副處長黃偉傑分析，餐館業、飲料店業受惠中秋連假聚餐人潮、去年同期受內用人數限制因素，因此分別年增30%、13.2%，且外燴及團膳承包業也因空廚餐點需求增加，年增達29.1%。

累計1至9月餐飲業營業額達6269億元，創歷年同期新高，年增達21.4%。

媒體詢問若考量物價因素，9月餐飲業表現與疫情前的108年9月相比如何。黃偉傑分析，今年9月餐飲業營業額較108年9月成長13.9%，同時期外食費物價增幅8.3%雖不低，但兩者增幅差距仍比8月擴大，因此餐飲業消費能量可說已回到疫情前水準。

批發業9月營業額1兆1083億元，創歷年同月新高，年增2.4%，寫連23紅。其中機械器具批發業年增7.9%、汽機車批發業年增8.9%，食品飲料及菸草批發業也年增5.2%，主要是受惠於國際品牌手機新品備貨效應、新興科技應用需求續增。不過建材及化學材料批發業，則因客戶去化庫存拉貨動能放緩，分別年減10.6%、9.4%。

零售業9月營業額3524億元，創歷年同月新高，年增7.5%，創連13紅佳績。其中百貨公司、布疋及服飾品零售業、便利商店、藥品及化粧品零售業，分別年增24.9%、21.5%、8.4%、12.8%，都是因消費生活漸回常軌，人潮明顯回流，以及去年同期基期低導致。

至於資通訊及家電設備零售業年增8.3%，是因手機新品上市挹注；不過零售業中，唯獨食品、飲料及菸草零售業年減4.5%，黃偉傑說明這是因今年中秋節時間比去年早，有部分秋節禮品採購被分散到上個月所致。

累計1至9月批發業、零售業、餐飲業營收分別為9兆5811億元、3兆1129億元、6269億元，年增率分別為7.2%、8.6%、21.4%，三者累計營收都創歷年同期新高。

至於批發、零售、餐飲第3季營收表現，分別為3兆1831億元、1兆693億元及2279億元，其中餐飲業營收創歷年單季新高；三者年增率分別為2%、12.4%及47.2%。

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展望後續，黃偉傑表示批發業因外需動能放緩、企業庫存壓力仍高，預估10月營業額可能較9月減少；至於零售及餐飲業，則因百貨週年慶、秋冬換季需求、國慶連假、邊境管制放寬等利多，預期10月營業額將持續成長。

統計處預估，10月批發業營業額為1兆89億至1兆395億元、年減1.1%至年增1.9%；零售業3734億至3846億元、年增0.1%至3.1%；餐飲業726億至746億元、年增7.4%至10.4%。（編輯：趙蔚蘭）1111024