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玩美移動赴美上市合併案通過 31日紐交所掛牌交易

2022/10/26 08:59
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（中央社記者江明晏26日電）訊連科技轉投資公司玩美移動與SPAC公司Provident Acquisition Corp今天共同宣布，其美國上市相關合併案已由雙方股東同意通過，玩美移動股票將於美國時間31日起，在紐約證券交易所開始交易。

訊連旗下轉投資公司玩美移動提供人工智慧（AI）、擴增實境（AR）開發美妝、時尚產業SaaS（Software-as-a-Service）科技服務，與美國上市的特殊目的收購公司（SPAC, Special Purpose Acquisition Company）Provident Acquisition Corp.今天共同宣布雙方的合併案已在美國時間2022年10月25日舉行的Provident臨時股東大會（EGM）上獲得批准。

此項合併預計將於美國時間2022年10月28日正式完成。合併後的上市公司將以「玩美移動（Perfect Corp.）」為存續主體，其股票和認股權證預計將於美國時間2022年10月31日在紐約證券交易所（NYSE）開始交易，股票代碼分別為PERF和 PERF WS。

截至2021年12月31日，玩美移動AI、AR SaaS科技服務已為涵蓋全球20大美妝集團中的17個橫跨80多國、超過400間美妝品牌所採用。玩美移動科技服務每年所支援的虛擬消費產品試用次數超過100億次，涵蓋廣泛的商品類別包括化妝品、肌膚保養、髮色和時尚配飾等。

合併完成後，玩美移動將專注於加速其全球版圖之擴張，拓展美妝、時尚產業及其他相關領域的科技服務，並發展創新AR、AI SaaS科技應用，包含商品虛擬試用和數位諮詢服務等。

玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，對於玩美移動和團隊、合作夥伴來說，今天是具有重要里程碑意義的一天。自7年前公司成立以來，一直致力於引領全球美容行業的數位轉型，以科技為消費體驗注入娛樂性，提供虛擬試用體驗給消費者。Provident臨時股東大會通過此合併案，將提供足夠的資源，繼續推進下一階段的成長。

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依據玩美移動與Provident的合併協議，此交易將玩美移動企業價值訂定為10.2億美元（約合新台幣329.5億元）。此合併案預計將為玩美移動籌募總額達美金1.19億美元（約合新台幣38.5億元）的資金。

玩美移動說明，此次私募增資（PIPE）交易中新加入的投資人包含有訊連科技Cyberlink、香奈兒CHANEL、資生堂SHISEIDO、Snap及其他金融投資人。遠期購買協議是於Provident首次公開募股時所簽訂，參與的長期機構投資人包含Ward Ferry Management及其他包含Provident關係企業等投資人。（編輯：楊凱翔）1111026

張華禎
玩美移動合併上市審查生效 啟動紐約證交所掛牌
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