台股上揚62點站回12700點 台積電金融股領漲
2022/10/26 13:41（10/26 14:00 更新）
台股26日止跌反彈，上揚62.93點，重登12700點之上。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中台北26日電）台股今天震盪收高，終場上揚62.93點，重回12700點之上。台積電股價回升及金融股走強為盤面焦點。
台股加權指數收在12729.05點，上揚62.93點，漲幅約0.5%，成交值新台幣1743.79億元。
台積電與聯發科25日股價同步重挫逾4%，符合限空令規範，今天平盤下皆不得融券賣出。台積電及聯發科今天股價同步回升，分別收在376元及579元，上揚5元及16元。
因應公司產能調整及照顧員工身心平衡健康考量，面板廠群創鼓勵員工自由選擇方式調整休假時數，股價並未受到這消息衝擊，收漲0.05元。
網路流傳鴻海「鄭州園區約2萬人確診」，鴻海駁斥是嚴重不實訊息，表示目前園區內生產營運相對穩定，並持續做好員工安全防護，第4季營運展望不變。鴻海股價表現平穩，終場收漲0.5元。
股王大立光及股后信驊股價也同步攀升，帶動整體電子類股指數上揚0.4%。
金管會統計，壽險業9月底淨值驟降至8285億元，單月大減5385億元。不過，國泰金及富邦金等金控股不跌反漲，整體金融類股指數上揚逾1%，為盤面焦點。
傳統產業股漲跌互見，紡織及百貨類股表現相對強勢，類股指數同步上揚逾1%；電纜類股指數下挫1.72%，表現相對疲弱。
新光投信董事長劉坤錫表示，台積電為近期台股盤面弱勢指標，若股價能夠走穩，將有助維繫市場信心，有利盤勢穩定。（編輯：楊凱翔）1111026
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