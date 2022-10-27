投信投顧公會宣導正確理財觀講座　大專院校開跑

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）為擴大宣導共同基金正確理財觀念與投資方式，投信投顧公會今年度特別結合所屬投信公司及境外基金總代理人，共同辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」，希望協助大學生建立投資的正確觀念。

投信投顧公會理事長劉宗聖表示，隨著網路科技發達，各式金融服務介面推陳出新，改變了現代人的消費習慣與金錢價值觀，想要擁有高品質的財富自由生活，有賴妥善的理財規劃，也因此世界各國都將金融理財知識視為21世紀的關鍵生活知能，也是即將踏入社會的大專學子應厚植與必備的能力，以應對未來遇到的經濟挑戰。

劉宗聖強調，投資是理財規劃中重要的一環，在各類投資工具中，共同基金具備投資多樣化、專業管理、流動性高、便於小額投資人參與等特色，適合投資入門者且可納入長期理財規劃的金融商品之一，而定期定額投資方式因為門檻低、可以降低擇時風險等優點，是值得介紹給投資入門者的好方法。

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為了協助大專學子及早建立正確投資理財觀念，以奠定未來生活規劃的良好基礎，投信投顧公會特別規畫舉辦本次的大專院校巡迴講座，預計於今年底前巡迴全省17所大專院校舉辦23場次講座。

首波5場大專院校巡迴講座已於10月中開跑，特聘請業界專家針對理財正確觀，以及共同基金定期定額投資人生第一桶金等觀念與學生進行分享，同時也透過介紹基本的種類、交易方式與費用等篇章，鼓勵學子及早開始理財規劃。（編輯：翟思嘉）1111027