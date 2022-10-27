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日月光環旭前3季獲利大增93% 明年消費電子不悲觀

2022/10/27 11:42
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）封測大廠日月光投控旗下環旭電子前3季累計獲利人民幣21.71億元，大幅年增93.36%，創同期新高。環旭表示，明年對消費電子應用不悲觀，系統級封裝（SiP）成長可期。

環旭電子今天公布第3季財務報告，第3季營收人民幣205.89億元，較去年同期成長44.54%，再創歷史單季新高，單季獲利人民幣10.86億元，大幅年增90.01%，創單季新高，單季每股基本純益人民幣0.5元。

累計今年前3季環旭營收人民幣495.3億元，較去年同期成長35.63%，也創歷年同期新高，前3季累計獲利人民幣21.71億元，大幅年增93.36%，創同期新高，累計每股基本純益人民幣1元。

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從應用比重來看，今年前3季環旭通訊類營收占比約37%，營收較去年同期增加32%，消費電子類營收占比約31%，營收年增35%，工業類占比約13.2%，營收年增23%，電腦和儲存類占比約10.7%，年增48%，汽車電子類占比約6.7%，大幅年增80.7%，醫療電子類營收年減近20%。

展望未來營運，中國媒體今天引述環旭線上說明會發言，明年對消費電子應用不悲觀，預期還是可以成長，對於手機和穿戴裝置的系統級封裝（SiP）正向看待，預期Wi-Fi 6E更新到Wi-Fi 7、低軌衛星通訊，以及6G布局，會帶動智慧型手機更多系統級封裝應用。（編輯：楊凱翔）1111027

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