地價稅11/1開徵 稅額937億元終結連5年下降

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（中央社記者張璦台北27日電）今年地價稅11月1日開徵，開徵戶數逾881萬戶、年增1.69%，稅額新台幣937億元、年成長3.99%，終結連5年下降趨勢，主要與今年適逢「公告地價」調漲，及納稅義務人土地所有權變動，及使用情形變更有關。

財政部今天委託新北市政府稅捐稽徵處舉辦111年地價稅開徵記者會，新北市政府稅捐稽徵處處長張世玢表示，統計全國各縣市開徵情況，今年開徵件數881萬多戶、年增1.69%，開徵稅額937億元，則比去年增加約36億元、成長3.99%。

近年地價稅開徵戶數呈現穩定自然成長，開徵稅額過去雖連5年下滑，但今年轉正成長，主因是今年適逢「公告地價」調漲。

地價稅稅基為「申報地價」，而「申報地價」又受到各縣市2年一次、參考市價評估出的「公告地價」影響；根據公告資料，111年全國公告地價平均較109年調升2.68%，其中，新北市調幅5.76%、屏東縣調幅4.02%、桃園市調幅3.57%、台南市調幅3.55%、台北市調幅2.63%。

張世玢指出，今年地價稅開徵，可適用優惠稅率千分之2的自用住宅用地，全台約375萬戶，稅額約63.88億元，平均每戶繳稅金額約1703元。

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財政部提醒，今年地價稅開徵期間為11月1日至30日，並提供多元繳稅管道，若逾期忘記繳納，每逾3日須按稅額加徵1%滯納金，最高加徵10%，超過30日仍未繳納，將被強制移送法務部行政執行署執行。

同時，財政部指出，納稅義務人如果受COVID-19疫情影響，不能在規定繳納期間內繳清稅捐，可依稅捐稽徵法第26條相關規定，申請延期或分期繳納稅捐。（編輯：趙蔚蘭）1111027