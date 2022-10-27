明年起18歲可結匯辦信用卡 准攜免稅酒入境菸品除外

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（中央社記者張璦台北27日電）明年1月1日起，民法將成年年齡由20歲調降為18歲，財經部會據此陸續預告修正相關辦法，包括明年起18歲以上民眾可自行申辦信用卡正卡、結匯匯出以及攜帶免稅酒類入境；但攜帶免稅菸品仍必須年滿20歲。

基於菸害防制法修正草案將禁止吸菸年齡提高至未滿20歲，財政部預告修正辦法指出，攜帶免稅菸品年齡仍維持年滿20歲；關務署表示，待預告期滿、正式實施，這方面將加強宣導。

因應民法將自然人成年年齡由20歲調降為18歲，並定於民國112年1月1日施行，為明確公司、有限合夥等法人組織總分支機構結匯申報事項，中央銀行日前預告「外匯收支或交易申報辦法」修正草案，將相關條文中年齡規定，調降為18歲。

舉例而言，目前未滿20歲國民以新台幣結購外幣現鈔或結匯匯出，金額達新台幣50萬元以上時，應於檢附所填申報書及相關證明文件，經由銀行業向央行申請核准後才得辦理，且應由法定代理人代為辦理，並共同在申報書「申報義務人及其負責人簽章」處簽章。

年齡門檻調降為18歲之後，18歲以上民眾用新台幣現鈔購買外幣或結匯匯出，金額達新台幣50萬元以上，就可自己辦理，無需法定代理人代辦。

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同時，財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，明定入境旅客攜帶免稅酒類年齡為年滿18歲；不過，基於菸害防制法修正草案將禁止吸菸及得受供應菸品年齡，由18歲提高為20歲，攜帶免稅菸品年齡仍維持年滿20歲。

此外，金管會去年7月中旬即預告「信用卡業務機構管理辦法」修正，配合民法調降成年年齡至18歲，信用卡正卡申請人申辦年齡，由「應年滿20歲」修正為「應為成年人」。（編輯：林淑媛）1111027