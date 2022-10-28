中信元宇宙分行首度亮相 規劃明年初上線提供諮詢

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（中央社記者蘇思云台北28日電）台北金融科技展今天盛大展開，中信金展區主打7大亮點，更首度曝光元宇宙分行，規劃明年初上線提供諮詢服務，也會在一些分行讓民眾體驗，現場也吸引不少民眾戴上虛擬實境頭盔體驗。

台北金融科技展今天在台北世貿一館舉辦。中信銀董事長利明献致詞時表示，展區主題為「隨行金融、虛實穿梭」，過去是線下的實體分行，逐漸演進到線上的網路銀行，今天則針對未來的元宇宙概念分行，做概念性展示，Bank 4.0概念就是銀行服務可以在任何時間與地點，未來就是「banking as a life」。

中信金科技長賈景光指出，這次中信展區有「七大亮點」，第一是永續金融ATM支援12國語言，中信銀也跟內政部警政單位連線打擊犯罪，推出智能防詐即時通報系統，未來也規劃推出跨行身份驗證服務；第二是手機銀行服務持續進步，提出親子帳戶概念；第三是提供大小商家雲端收款等功能，甚至也跟蘋果手機票券服務做結合。

賈景光表示，第四是搭上國際「先買後付」趨勢，中信資融公司展示支付工具「Fula付啦」，預計今年12月正式上線；第五是中信統一數位好友圈展區，攜手超商，民眾在Home Bank APP也可以查詢與兌換OPEN POINT點數；第六是AI科技協助初步判斷個人健康，進而提供保單選擇；第七是展示元宇宙分行初步概念，可以虛擬選擇在紐約、日本、亞馬遜等地點體驗分行諮詢服務。

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賈景光會後接受媒體採訪表示，今年科技展觀察到元宇宙題材不少，中信也率先布局，元宇宙分行概念預計明年初上線，如果民眾家裡有虛擬實境（VR）設備可以在家體驗，也會在一些旗艦分行讓民眾體會，也規劃推出手機版跟網路版，預計推出一些諮詢服務，未來法令如果放寬，也可能把一些交易服務放上。

賈景光分析，金融實體、虛擬服務可能會混合使用，金融業就是要提供各種選項，元宇宙未來也可能是提供服務的選項之一。（編輯：翟思嘉）1111028