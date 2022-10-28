穩懋前3季每股賺4.43元近腰斬 保守看第4季營運

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）穩懋第3季單季每股盈餘（EPS）0.83元，季減45%，年減77%，毛利率掉到16%；累計前3季EPS 4.43元，年減49%；穩懋看第4季依舊保守，預估營收下滑11%至13%，估計明年第1季落底。

砷化鎵晶圓代工廠穩懋今天舉行線上法人說明會，第3季合併營收新台幣39.09億元，季減26%，年減42%；合併毛利率16.0%，較前一季減少14.2個百分點，營業淨損2億元，稅後淨利2.45億元，季減55%，年減84%；每股盈餘0.83元，較前一季的1.52元下滑。

穩懋總管理處總經理陳舜平表示，第3季財報不佳，主要是受到安卓（Android）智慧型手機市場持續庫存調整的影響，產能利用率進一步下滑到40%的水準。若排除一次性因素，穩懋第3季營業毛利率應為21.1%，主因以投資為營業目的合併子公司持有今年掛牌的海外投資標的，因第3季全球股市大幅波動，產生了一次性評價損失，影響毛利率約5.1個百分點。

展望後勢，陳舜平表示，預估第4季營收仍會季減low-teens百分比（季減11%至13%），毛利率預計落在high-teens（17%至19%）至low-twenties（21%至23%）區間。整體看來全球經濟景氣循環仍處於低迷，預估明年第1季落底，第2季開始可以逐步回到較正常水準。

穩懋發言人曾經洲也指出，今年資本支出維持在上季下修後的80億水準不變，主要用在南科路竹廠的土建工程，產能設備將放緩；在整體產能利用率處於低水位的情形下，曾經洲坦承，與半導體龍頭大廠一樣，內部也鼓勵員工休假。

陳舜平表示，儘管短期全球經濟景氣循環仍處於低迷當中，但利用率逐漸下滑的晶圓廠產能也提供穩懋客戶絕佳的機會，無論微波通訊或光通訊客戶，都有更積極的研發投片活動。

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他說，除了現有客戶為了明後年的產品而導入穩懋新世代製程進行認證，更有新客戶為了未來幾年打入新市場或新應用，選擇穩懋成為合作夥伴。

陳舜平指出，全球逐漸跨入後疫情時代，能感受到越接近年終，有越多客戶的拜訪及新計劃的開展，主要著眼於數個終端市場的大趨勢，除了5G行動通訊的持續滲透及5G基礎建設的布建，光通訊及光感測的生產外包趨勢 Outsourcing Trend）也在形成；特別的是，客戶對於先進製程技術，如GaN-on-SiC、InP等第三類半導體材料的興趣及投入都高過以往。（編輯：楊蘭軒）1111028