黃天牧談金融科技 監理界線及民眾信任是挑戰

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（中央社記者謝方娪台北28日電）台北金融科技展今天登場，金管會主委黃天牧表示，在金融科技發展看到合作、創意、以人為本；發展過程中，主管機關面臨監理界線怎麼畫、金融科技如何取得民眾信任2大挑戰。

黃天牧今天出席「2022台北金融科技展」，他在致詞時表示，對此次疫情後難得的實體展覽，自己有3大感想，首先是看到「合作」。

黃天牧指出，2015年經濟學人雜誌有篇專題報導，認為金融科技會對金融業帶來很大磨難，但過了7年，看到的是科技業及金融業彼此合作、形成夥伴關係；今天展覽中眾多攤位也顯現合作和一定程度的競爭，而非零和遊戲。

第二，黃天牧看到「創意」。他指出，在金融科技發展過程遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）亂流，在大家充滿智慧的面對下，亂流轉變為機會，有很多金融科技創新，是因疫情期間人與人無法面對面而激發出來的創意。

黃天牧表示，走到疫情尾端，大家看到過去3年全球運用智慧及獨創性，讓更多金融科技開花結果；金管會在疫情期間發布許多調適措施，疫情後完全沒有走回頭路，而是持續使用。

第三是「以人為本」。黃天牧認為，科技始於人性，很高興在金融科技發展下，有許多人從完全沒有銀行帳戶走到擁有銀行帳戶，這是非常了不起的成就。

黃天牧強調，獲利或許是非常重要的目標，但如何進一步服務更多民眾，是金融科技發展非常重要的價值；若沒掌握此價值，金融科技只是創造更多有錢人，這並非金管會的目標。

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談到主管機關在金融科技發展過程面對的問題，黃天牧透露有2大挑戰，第一是監理該如何畫線，設定過嚴會阻礙創新，設定過鬆會有風險；第二是在兼顧金融科技發展及個資、資安等議題下，金融科技如何取得民眾信任。

黃天牧表示，挺過疫情，金融業展現智慧、創造成果，不過現階段仍有許多國際金融政治挑戰要因應，他引述英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）名言勉勵金融業，「悲觀的人在機會中看到困難，樂觀的人在困難中看到機會」。（編輯：楊蘭軒）1111028