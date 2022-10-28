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華爾街日報：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對
首頁 / 產經

辜仲諒長子辜昱銓將接任中信創投、台彩董事 接班意味濃

2022/10/28 19:46（10/28 20:10 更新）
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中信金控28日表示，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（圖）的長子辜昱銓，將接任中信創投與台彩的董事職務。（中央社檔案照片）
中信金控28日表示，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（圖）的長子辜昱銓，將接任中信創投與台彩的董事職務。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北28日電）中信金控今天晚間發布重大訊息，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒的長子辜昱銓，將接任中信創投與台彩的董事職務，市場解讀接班意味濃。

為因應長期策略發展，強化組織分工效能，中信金控與子公司中國信託商業銀行今天召開董事會，通過組織架構調整與相關主管人事案，晚間發布重大訊息與新聞稿。

根據重訊內容，目前為中信銀規劃人員的辜昱銓，將接任中信金旗下中國信託創業投資與台灣彩券的董事，生效日分別為10月28日跟11月1日。

中信金表示，中信金財務長暨中信銀財務總管理處總處長邱雅玲接任中信銀個人金融副執行長，邱雅玲的職務由中信銀財務規劃處處長徐旻傾接任，相關人事案在11月1日生效。

中信金表示，考量銀行法人金融、個人金融業務發展需求，除了新設個金副執行長一職，負責協助督導所指派的專案及業務，包括海外個金業務的建置與發展之外，也調整相關組織架構，持續提升法金、個金競爭優勢。

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為配合個金業務推展海外市場，中信金表示，個金執行長轄下新設「國際個金事業總處」，由財富管理經營處處長隋榮欣接任總處長；法金業務則聚焦台灣、國際兩大事業發展，法金執行長轄下新設「台灣法金事業總處」，由商業金融處處長陳彩熒接任總處長。

此外，中信金控及中信銀行發言人由金控幕僚長高麗雪擔任，金控及銀行代理發言人由金控財務長徐旻傾擔任。（編輯：趙蔚蘭）1111028

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