中信銀連莊公益彩券發行機構 每年回饋金27億元

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財政部15日公布第5屆公益彩券發行機構徵求結果，由現行發行機構中國信託商業銀行蟬聯。圖為中信銀行政長高人傑（中）等人，15日赴財政部接受甄選會提問並進行簡報，會後在財政部前合影。中央社記者張璦攝 111年8月15日

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（中央社記者張璦台北15日電）財政部今天公布第5屆公益彩券發行機構徵求結果，由現行發行機構中信銀蟬聯，發行時間為期10年、即2024年至2033年；每年回饋金與第4屆的新台幣27億元一致。

財政部指出，中信銀在第5屆發行期間尚須辦理經銷商照顧，與公益彩券形象建立及健全彩券市場秩序事項，10年間提供的經費各為6.07億元及1.5億元，因此中信銀實際繳付予政府的回饋金金額仍較第4屆高。

中信銀委託發行公益彩券將於2023年底到期，中國信託銀行於6月中旬遞件，先前有意爭取發行權的台新銀行、台北富邦銀行等，最終未投標。

中國信託商業銀行行政長高人傑等人，今天下午赴財政部接受甄選會提問並進行簡報，會後一個多小時，財政部國庫署在例行記者會公布，第5屆公益彩券發行機構由中信銀拿下，回饋金每年27億元。

攤開公益彩券發行史，從1999年發行至今將邁入第5屆，第1屆發行機構為台灣銀行，第2屆為台北富邦銀行，第3屆及第4屆均由中信銀得標，委託台灣彩券公司發行，第4屆發行期到2023年12月31日截止。

如今中信銀連莊第5屆發行機構、將自2024年1月1日起銜接發行，加計第3、4屆時間，將推升總發行期間來到27年。（編輯：林興盟）1110815