中信金總經理吳一揆退休 中信銀總經理陳佳文接任

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（中央社記者蘇思云台北22日電）中信金今天表示，中信金總經理吳一揆因須處理家庭重大事項而申請退休，並自8月1日生效，將由中信銀總經理陳佳文接任中信金總經理，同時代理銀行總經理職務。

吳一揆在今年第2季法說會跟股東常會中缺席，中信金當時表示，吳一揆因家族私事必須出國處理，因而無法與會。

中信金今天發布新聞稿，中信金控跟中信銀行今天召開董事會通過高層人事案，相關人事案將報請主管機關核准後生效。

中信金指出，吳一揆在中信金任職近20年，任內帶領團隊歷經多次併購，去年底金控資產、獲利及市值皆創下歷史新高。吳一揆因家庭因素申請退休，公司方面雖感不捨，仍寄予祝福。吳一揆表示，因家庭重大事項須處理，因而申請退休，以身為中國信託一份子為榮，對公司表達最深的感謝。

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中信金指出，新任中信金控總經理陳佳文，在中國信託服務23年來貢獻良多，任內拓展海外銀行業務，協助中國信託成為國際布局最完整的本國銀行，也是台灣營收、獲利最大的商業銀行。

中信金表示，陳佳文也曾任中信金控總經理，參與金融併購、金控營運管理等重大議題，熟稔金控及旗下子公司各項重大業務，此次接任金控總經理職務，可立即銜接金控相關業務。（編輯：翟思嘉）1110722