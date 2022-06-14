辜仲諒憂疫情衝擊弱勢 中信偕衛福部擴大信扶專案

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（中央社記者蘇思云台北14日電）中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，憂心疫情衝擊台灣經濟與弱勢家庭，中信慈善基金會也攜手衛福部，推動信扶專案脫貧輔導服務，擴大社會安全網絡，盼幫助弱勢家庭挺過難關。

中信慈善基金會與衛福部今天宣布攜手推動「信扶專案」脫貧輔導服務，並進行第4屆信扶之星表揚活動。主持人透露辜仲諒先前因為擔心疫情對弱勢家庭的衝擊，半夜還發訊息，希望工作人員提出更好的方案。

辜仲諒致詞時表示，銀行最怕呆帳，會擔心把錢借給弱勢家庭拿不回來，但是先前碰過鄉村銀行（Grameen Bank）創辦人尤努斯（Muhammad Yunus）就說其實9成的人都會還款，這些人很純樸，養家之外也會想辦法還錢，當時就認為台灣也可以做，因為全世界最有愛心的國家就是台灣，政府可能無法都幫到，但企業可以一起投入協助。

辜仲諒說，的確擔心疫情會衝擊弱勢家庭的生活，台灣看起來也會隨著日本、美國逐步開放，但很擔心疫情會衝擊台灣經濟，對於許多偏鄉地區的家庭來說，可能打工機會也會受到影響。

辜仲諒指出，中信慈善基金會與中信銀行在2011年共同推出「信扶專案」，透過輔導創業，協助弱勢家庭增加收入、改善貧窮與生計問題。今年中國信託與衛福部一起合作，擴大「信扶專案」的服務範圍，不要只是給魚、更要給魚竿，最終目標就是「徹底根本解決台灣的社會問題」。

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衛福部政務次長李麗芬表示，政府力量有限，民間資源無窮，社會福利工作要有效推展，必定要結合各種社會資源，以彌補政府力量的不足。相信藉中信慈善基金會的實務經驗分享，有助於經濟弱勢家庭脫離貧窮，也契合衛福部社會安全網第二期計畫。

中信慈善基金會也發布新聞稿，開辦11年來，一共幫助564個弱勢家庭成功創業，其中247人脫離社福單位扶助系統，自立脫貧比例達44%，也進一步改善1193名弱勢兒少的生活問題。因應疫情衝擊，信扶專案除了創業輔導再新增急難紓困輔導服務，協助有緊急財務需求的弱勢家庭，且攜手衛福部共同推動「信扶專案」脫貧輔導服務模式，將社會安全網絡進一步擴大。（編輯：林興盟）1110614

中國信託慈善基金會與衛福部合作推動「信扶專案」脫貧輔導服務，擴大社會安全網絡，協助弱勢家庭挺過疫情難關，14日在台北舉辦記者會，衛福部政務次長李麗芬（左）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）出席。中央社記者王飛華攝 111年6月14日