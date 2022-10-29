東元邱純枝：明年景氣不敢樂觀 整體業績續拚成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第29屆東元獎頒獎典禮29日在台北舉行，表揚科技與人文領域的一流人才，東元董事長邱純枝（前左2）與得獎人及頒獎人合影。中央社記者吳家豪攝 111年10月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）東元董事長邱純枝今天表示，美國聯準會傳出有意放慢升息步調，估是調節市場氣氛的方法，目前沒看到通膨明顯改善跡象，對明年景氣看法還是不敢樂觀，東元明年整體業績將力拚持續成長。

邱純枝今天出席東元獎頒獎典禮，會後接受中央社記者訪問，分享對全球景氣及東元營運的看法。

她說，今年到第4季，東元本業成長兩位數百分比應該沒有太大問題，業界現在看得比較不明確的是明年景氣，尤其明年上半年普遍看法比較淡一點，包括回補庫存等狀況，市場存在比較觀望的態度。

邱純枝認為，總體經濟仍存在許多不確定性，無論匯率和利率的影響都蠻大，全世界除了美國經濟好像還不錯之外，其他地區看起來都比較有挑戰。

記者提問美國聯邦準備理事會（Fed）近期傳出有意放慢升息步調，邱純枝說，對明年景氣看法還是不敢樂觀，「總覺得那是一種調節氣氛的方法」，因為先前市場非常恐慌，從各種指標觀察，也沒有看到通膨明顯改善跡象；她認為這是「金融市場的聲音」，但從實體面來看，市場短期內震盪難免。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

談到東元日前與跨國工程集團ABB簽署合作意向書，聯手推動台灣離岸風電海上變電站解決方案，邱純枝說，綠能會變成比較穩定且繼續成長的營運動能，因為國產化需求還是持續增加，成長是必然的；未來10年台灣在能源政策指導下，有很多電力方面的建設會陸續展開。

展望明年營運，邱純枝表示，儘管東元產品涉及不同產業應用和景氣階段，仍看好明年整體業績將持續成長。（編輯：黃國倫）1111029