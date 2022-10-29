調查：9成銀行啟動數位轉型 AI及大數據成重點技術

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（中央社記者曾智怡台北29日電）數位轉型蔚為趨勢，台灣金融研訓院金融研究所首度針對國內30家銀行進行「金融科技創新與數位轉型調查」，目前已有9成銀行啟動數位轉型，人工智慧及大數據將是未來3年的重點技術。

金研院透過新聞稿說明，本調查範圍聚焦金融機構的數位發展、人才培養與技術應用等現況，並提出機會與對策建議；調查方法主要用銀行自評、金融從業人員與消費者的問卷調查，以及結合業界與金融科技等專家學者的訪談。

在現狀方面，第一，目前已有9成銀行啟動數位轉型，其中，近9成銀行導入AI、大數據以及RPA（機器人流程）應用。第二，銀行與科技業者合作日趨密切，合作項目首推支付業務、資訊安全及AI大數據。

第三，人工智慧及大數據仍是未來3年在數位轉型上的重點技術。第四，因應轉型需求，未來傾向高階策略性人才及跨領域金融科技人才；其中，對數位轉型策略規劃人才最求才若渴，高達87%，其次是跨領域金融科技人才77%，接著是大數據分析人才、行動服務UI/UX人才等。

另外，這次調查依金融科技的投入資源與數位轉型的成效分成領先者、積極者、潛力者與保守者。數位轉型領先者的7家銀行為玉山銀、第一銀、富邦銀、國泰世華、台新銀、中信銀與永豐銀；積極者9家、潛力者5家，保守者9家。

根據領先者銀行的自評以及專家學者的分析，領先者銀行數位轉型成功的關鍵因素有4項，分別是管理層的願景與承諾、清楚明確的數位轉型策略、充足的資源投入以及培養數位化人才。

從轉型成效分析，領先者在金融科技的投資金額為保守者的12倍，且投入員工在金融科技的相關培訓金額約為保守者的28倍。

台灣金融研訓院金融研究所副所長張凱君提醒，投入金額多，轉型成效不一定就會好；積極者銀行投入相當多資源，但轉型成效比不上領先者的原因，可能是組織文化、跨部門敏捷不夠，以及尚未培養數位人才所造成。

且目前有近9成銀行已成立數位金融專責部門，「但有近5成積極者銀行的從業人員，竟不清楚自家已有專責部門」。（編輯：黃國倫）1111029