傳民眾個資遭兜售 數位部：跨部會合作釐清

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（中央社記者張璦台北30日電）媒體報導BreachForums論壇疑似有販售台灣民眾個資情形，且是內政部戶政資料外流；數位部今天表示，內政部戶政資料外流並非事實，政府相關單位已事先有所掌握，調查局跟內政部資訊中心會密切合作，以進一步釐清。

同時，數位部提醒民眾，買賣或未經授權使用個資，都屬違法。

數位發展部今天發布新聞稿指出，經初步比對，BreachForums論壇上資料格式與內政部戶政資料差異很大，並非內政部戶政資料遭駭，內政部戶役政資訊系統是採取內外網實體隔離架構，資料均妥善保存於內網中。

數位部指出，這一案件推論為暗網論壇上欲吸引買家購買，因此宣稱是台灣戶政資料。

數位部說明，政府相關單位對於該論壇上有人聲稱販售台灣人個資一事，已事先有所掌握，調查局跟內政部資訊中心也密切合作以進一步釐清，數位部資安署會密切與內政部配合，處理資安防護事宜。

資安署強調，政府機關在資安防護方面，依照機關資安責任等級的不同，遵守「資安管理法」規定辦理應辦事項，若有資安事件或資料外洩的情形發生，必須依照「資安管理法」進行通報及事件處理。

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針對持有大量民眾個人資料的機關，數位部表示，行政院2019年組成專案團隊進行查核，以確保民眾個資保存；每年皆對機關進行全年的網路攻防演練和實地稽核，並針對需要的機關派出資安服務團，以現場派駐協助機關落實各項規範，以確保各機關能做好資安防護。

數位部表示，會持續要求各機關做好防護，及加強人員資安意識；同時呼籲民眾，販售、購買或下載使用非經授權的個人資料，會有違反「個人資料保護法」情形；資安防護和個人資料保護，除了政府要做好以外，也需要民眾攜手努力，共同防護。（編輯：蘇志宗）1111030