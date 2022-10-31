台郡前3季賺贏2021全年 兩岸之外設廠不會缺席

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（中央社記者江明晏台北31日電）台郡第3季每股大賺5.98元，累計前3季每股賺9.1元，賺贏去年全年；預估今年第4季營運將較去年同期持平，且認為兩岸之外布建產能趨勢明確，台郡配合客戶「不會缺席」。

台郡今天舉行法人說明會，公布第3季財報。單季營收新台幣121.43億元、季增66.1%、年增33.5%，毛利率22.3%、季增11.2個百分點、年增4.2個百分點。

台郡第3季稅後淨利19.06億元、季增560.8%、年增103.7%，基本每股盈餘5.98元，創歷史同期新高；累計前3季每股盈餘9.1元，年增104.5%，超越去年全年。

台郡指出，第3季毛利率提升除了受惠匯率因素外，也有來自新手機、新NB貢獻，有較好的產品組合，以及兩岸新廠效益逐漸顯現，再來就是產能利用率提升。

台郡進一步說明表示，近年選擇加速投資還有專注高頻傳輸技術，在通貨膨脹、美元升息、戰爭等不利環境下，仍專注布局中高階客戶還有產品線，第3季毛利率優化，充分展現中高階新技術還有新產品效益。

展望第4季，台郡預估，今年第4季整體生產產值將較2021年第4季約略持平。產品別占比上，第4季手機預估占約55%至60%，電腦則為30至35%。其中，手機相關絕對值相較第3季預估會有雙位數成長，電腦第3季有相當強勁的出貨，第4季相對於第3季應該會下滑。

針對明年度展望，台郡指出，外在景氣存在許多疑慮，不過近年來策略轉型成功，鎖住中高階技術和主力客戶，產品線也聚焦高階，相信在趨勢動盪下，高階消費需求較不受影響，營運將配合客戶需求，預料受到影響相對小。

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此外，針對法人提問，客戶是否要求中國以外的產能規劃，台郡回應，國際情勢下，在兩岸之外布建產能是個明確趨勢，台郡會配合客戶在兩岸之外的地方擴產，「不會缺席」，高雄和發新廠定位是集團高階新產品新創技術重心，所有新產品會在這邊先量產，這個既有策略不會變。

此外，鴻海中國鄭州廠區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化、大批員工離廠，市場擔憂影響產能。台郡今天在回應法人相關提問時說，短期還沒有看到客戶對台郡拉貨有影響，也相信客戶歷年來管理、彈性應變能力，目前對第4季展望沒有受到太大的影響。（編輯：楊蘭軒）1111031