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富士康鄭州廠派遣工離職返鄉 放寬獎金薪資發放

2022/11/2 11:31
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海旗下富士康中國鄭州廠區因COVID-19疫情變化，大批員工離廠徒步返鄉，製造蘋果iPhone的鄭州iDPBG事業群人力資源管理總處，針對部分返鄉離職的派遣工，放寬入職獎勵金和小時差價發放作業。

鴻海集團旗下富士康中國鄭州廠區疫情生變，大批員工離廠徒步返鄉，不少員工是屬於短期非正式的派遣工，製造iPhone的鄭州廠區iDPBG數位產品事業群（integrated Digital Product Business Group）轄下人力資源管理總處，針對派遣工入職獎勵金和小時差價發放作業，提出新政策。

根據中國河南當地媒體和微信公眾號今天上午訊息，iDPBG人力資源管理總處針對10月31日仍在職、之後返鄉離職的派遣工，調整入職獎勵金和小時差價模式。

訊息指出，入職獎勵金和小時差價統一在11月28日發放，若派遣工在11月3日前透過iDPBG事業群內部「愛口袋」應用軟體App辦理離職手續，離職薪資將在7個工作日內發放，但未在規定時間內申請離職及辦理交接手續，入職獎勵金和小時差價就照原政策執行。

iDPBG人力資源管理總處表示，疫情侵襲影響事業群工作與生活，部分同仁選擇返鄉，公司深表理解，遵循去留自願原則，針對獎金和差價未到契約約定發放條件的同仁，將按照派遣工實際出勤狀況發放。

富士康鄭州廠區日前有大批員工因疫情管理問題離廠，許多人徒步返鄉，園區內狀況成為焦點。

產業人士指出，iDPBG事業群主要位於富士康河南鄭州保稅區和南區、廣東深圳觀瀾和龍華，以及山西太原等廠區，iDPBG事業群主要為蘋果代工製造iPhone手機；富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 14 Pro系列也在航空港廠區生產。（編輯：張均懋）1111102

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