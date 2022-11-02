泰博前3季每股賺31.95元創同期新高 11/10法說會
2022/11/2 11:36
（中央社記者韓婷婷台北2日電）醫材廠泰博第3季稅後盈餘新台幣8.01億元，每股盈餘（EPS）8.5元，為歷史次高；累計前3季稅後盈餘29.87億元，年增76.64%，每股盈餘31.95元，創同期歷史新高。泰博預計於11月10日舉行法人說明會。
泰博第3季合併營收23.9億元，年成長14.05%；受到產品降價影響，毛利率52.14%較第2季68.16%明顯下滑；單季營業淨利9.42億元，年成長12.27%，業外則受惠於匯兌利益，稅後淨利8.01億元，年成長36%，每股盈餘8.5元。
泰博受惠COVID-19快篩試劑大賣，累計今年前3季合併營收78.15億元，年成長52.5%；毛利率60%，營業利益36.55億元，年增率99.8%，稅後淨利29.87億元，每股盈餘31.95元，營收、獲利同步刷新歷史紀錄。
泰博將於11月10日舉行線上法人說明會，除了說明第3季財報外，也將針對第4季展望進一步說明。展望後勢，法人預期快篩貢獻營運將趨緩，由於血糖本業主要營收來自歐美，伴隨市場解封帶動需求復甦。
泰博今天股價開高後漲幅約3.23%，早盤最高來到177元，為近1個多月來新高。（編輯：張良知）1111102
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