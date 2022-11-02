研華估明年下半恢復營運動能 擬赴美建區域總部

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（中央社記者江明晏台北2日電）展望明年，工業電腦龍頭研華預估上半年營運較艱困，下半年有望恢復動能；因應北美營運規模擴大，將在美國加州建立區域總部，2023年有望動工、2026年左右完工。

工業電腦龍頭研華今天舉行法人說明會，適逢高通膨與景氣下滑等挑戰，研華展望第4季指出，基於當前營運狀況與平均匯率的假設，預估第4季營收為5.5億美元至5.7億美元，換算新台幣約為176億元至182.4億元區間，等於第4季營收將季減5.4%至季減2%區間，意味著將終止自去年第3季以來、營收連續5季創新高的紀錄，毛利率則落在37.5%至39.5%區間，營益率則為18%至19.5%區間。

以區域別來看，研華表示，歐洲因俄烏戰爭恐引發能源危機，不排除會影響當地晶片製造和重要零組件生產。而在中國則受疫情封控影響，當地經銷商仍調整庫存中，調整期預計1至2個月後告一段落，也因此目前仍看淡歐洲及大陸市場表現。

展望2023年，研華表示，各個地區市場表現不同，現在看起來中國市場表現仍較弱，預期上半年需求仍未恢復；整體來看，研華認為，上半年營運表現較艱困，估計下半年恢復增長動能。

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觀察接單/出貨比值（B/B Ratio）數據，研華指出，前3季接單/出貨比值為1.07，趨近歷史平均1.08，第3季單季B/B值則為0.87，主因為物料短缺平緩、海運運輸時間改善，訂單滿足率穩健提升，以及大陸市場經銷商調整庫存；研華指出，9月B/B值已屆低谷，10月有見到回升。

此外，研華宣布，因美國市場占研華營收達3成，且營業規模持續擴大，將在美國加州自建區域總部，同時也將設有組裝線及產品展示中心，目前研華仍在協商階段，預估2023年有機會動工，並在2026年左右完工。（編輯：楊凱翔）1111102