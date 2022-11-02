大同發表特高壓變壓器 目標串聯中東電網搶商機

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（中央社記者潘智義台北2日電）電力設備廠大同公司宣布，與中東合資公司Voltamp Power SAOC發表中東地區首台自製400kV-500 MVA電力變壓器，締造當地電力系統新里程碑。

大同發布新聞稿指出，此次在阿曼蘇丹國成功開發400 kV特高壓變壓器，讓阿曼有機會和中東各國的電網串聯，未來若串聯計劃順利推進，大同與Voltamp PowerSAOC將有機會分食千億商機。

大同說明，此特高壓變壓器的關鍵為大同公司的核心技術。該項400kV-500 MVA電力變壓器啟動儀式，上週在阿曼蘇丹國的VoltampPower SAOC工廠盛大舉行。

Voltamp集團主席指出，對於集團及阿曼蘇丹國而言，這是歷史性的一刻，這項特高壓電力產品的成功，將阿曼Voltamp帶入世界精英大型電力設備製造商行列。

大同公司表示，中東因地廣人稀，需要特高壓變壓器，將電力輸送至遠方用戶使用，因此合資公司Voltamp Power SAOC向大同提出400kV-500 MVA變壓器產品需求。

憑藉近60年的電力變壓器領先技術，大同與Voltamp緊密合作，從研發、設計、製造到測試，歷經23個月，完成此項中東第一的產品。

大同公司說明，完成400kV-500 MVA電力變壓器後，阿曼將逐步建置與升級400kV輸變電站，使這項產品成為具有延續性的訂單商機，有利公司營運成長。（編輯：楊蘭軒）1111102