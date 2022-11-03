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南茂第4季營運保守 明年資本支出審慎

2022/11/3 15:53
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂董事長鄭世杰今天表示，第4季營運動能仍相對保守，明年資本支出規劃將比過往更為審慎保守。

觀察庫存去化趨勢，鄭世杰指出，有2個檢測時間點，一個是明年農曆春節後、一個是明年下半年，景氣何時回溫，要看庫存修正狀況。

南茂下午舉行線上法人說明會，鄭世杰指出，受到全球通膨、終端需求雜音不斷、以及客戶調節庫存等因素影響，第3季營收獲利明顯減少，各產品稼動率也受到終端需求疲弱以及客戶調節庫存影響。

展望第4季，鄭世杰表示，通膨與終端產品銷售仍不佳，加上庫存調節，影響客戶對封測代工需求，營運動能仍相對保守，南茂持續推動節約措施，降低營運成本，提升效率。

展望明年資本支出規劃，鄭世杰表示，將比過往更為審慎保守，保持現金流動性，提升稼動率為主要考量，對長期前景仍審慎樂觀。

展望主要產品線營運，鄭世杰指出，記憶體營運動能明顯修正，在面板驅動晶片（DDIC），鄭世杰表示，動能仍有小幅度修正，但修正幅度已明顯縮小，其中有機發光二極體（OLED）與車用面板測試需求，仍相對穩健，客戶新專案也以OLED和車用面板應用為主。

鄭世杰表示，第4季記憶體庫存仍多，尤其是標準型記憶體產品，主要是個人電腦需求弱，其他NAND快閃記憶體庫存多、價格也下滑，不過車規和工規需求穩健。

觀察庫存去化趨勢，鄭世杰指出有2個檢測時間點，一個是明年農曆春節後、一個是明年下半年，也可觀察晶圓庫存、晶圓廠稼動率、以及個人電腦需求狀況。

展望明年，鄭世杰表示仍審慎樂觀，至於景氣何時回溫，要看庫存修正狀況，預計明年第1季法說會再進一步分享。（編輯：郭無患）1111103

鄭世杰
南茂看半導體庫存需半年去化 第3季營運保守
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