亞德客10月營收8個月低點 看需求遞延數月

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）氣動元件大廠亞德客-KY自結10月合併營收新台幣19.74億元，是3月來低點，亞德客-KY指出，仍難預測明顯復甦，需求只是遞延到未來幾個月或季度。

亞德客-KY今天下午公布10月自結合併營收19.74億元，較9月21.22億元減少7%，年增24%，是8個月來低點；累計今年前10月亞德客-KY自結合併營收217.83億元，較去年同期212.24億元微增2.63%。

亞德客-KY指出，10月接單金額仍高於出貨，單日出貨及接單金額已連續2個月逐月增長，如公司預期，10月來自能源與照明設備、電池、通用機械及汽車產業出貨有較高成長率。

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展望未來營運，亞德客-KY表示，市場需求在第3季應該落底，但仍難預測何時可以明顯復甦，短時間內出貨仍會受到部分中國大陸城市對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的管控、以及部份客戶觀望全球高通膨及地緣政治的演變狀況，再決定何時進行下階段產能擴充。

亞德客-KY指出，這只是短期影響，需求只是遞延到未來幾個月或季度，公司仍期望中國大陸政府，在今年底前會公布更多的措施刺激市場需求。（編輯：林興盟）1111103