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高雄亞灣2.0啟動 水岸打造企業旗艦中心聚落

2022/11/4 13:28（11/4 15:36 更新）
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高雄市長陳其邁（前右3）4日宣布啟動「亞灣2.0」計畫，將27.8公頃大型水岸基地，打造企業集團旗艦中心聚落，邀企業進駐設置總部或研發基地，發展國際研訓及應用技術管理人才中心。中央社記者曾以寧攝 111年11月4日
高雄市長陳其邁（前右3）4日宣布啟動「亞灣2.0」計畫，將27.8公頃大型水岸基地，打造企業集團旗艦中心聚落，邀企業進駐設置總部或研發基地，發展國際研訓及應用技術管理人才中心。中央社記者曾以寧攝 111年11月4日
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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄市長陳其邁今天宣布啟動「亞灣2.0」計畫，將27.8公頃大型水岸基地，打造企業集團旗艦中心聚落，邀企業進駐設置總部或研發基地，發展國際研訓及應用技術管理人才中心。

高雄市政府今天召開記者會，宣布「亞灣20」計畫啟動，經濟部、國發會、交通部航港局及國營事業代表均出席，展現開發意願；國際大廠IBM、鴻海、廣達、仁寶、緯創、和碩、友達、群聯、HTC、奇景、義隆等，以及金融壽險業者中信金控、台灣人壽、富邦、國泰、新光等也到場，關注亞灣區規劃願景。

陳其邁致詞表示，市府與中央合作要在5年內投入百億元打造亞灣5G AloT創新園區，短短2年內已吸引逾80家國內外企業大廠及新創進駐，創造近千億元投資及5700個就業機會。中央與市府接續合作推動「亞灣2.0」，打造亞灣區為企業集團旗艦中心聚落。

陳其邁說，亞灣2.0將著重金融與科技業進駐亞灣設置企業總部、研發中心，是亞灣5GAIoT創新園區的升級進階版，將擴大規劃開放水岸，營造兼具舒適及機能的工作生活環境，有利於進駐企業招募高階人才，進一步帶動水岸娛樂、觀光與餐飲、文化展演等水岸經濟。

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高雄市政府都發局長吳文彥現場簡報指出，經盤點區內水岸基地共約27.8公頃，將是全台唯一水岸大型發展腹地。其中已簽約的特貿三公辦都更預估提供約10至15萬坪空間，將創造至少4000個就業機會，規劃打造托育家園、5G AIoT創意交流中心、產業創新設計館、智慧零售體驗館等超過千坪的公共空間，並設立5GAIoT推廣基金會、新創天使基金等，扶植新創落地高雄。

吳文彥指出，已盤點的27.8公頃土地，未來市府將與國營事業地主合作，透過獎勵企業進駐公開作業機制及平台媒合所需不動產，作為企業營運總部、區域總部、研發顧問中心、應用技術訓練中心及其附屬設施等使用；並規劃建置共1.5萬戶社宅，因應投資衍生的青年就業、弱勢族群及企業員工等安家需求。（編輯：郭諭儒）1111104

高雄市政府4日召開記者會，市長陳其邁（中）宣布啟動「亞灣2.0」計畫，將把27.8公頃大型水岸基地，打造為企業集團旗艦中心聚落。中央社記者曾以寧攝 111年11月4日
高雄市政府4日召開記者會，市長陳其邁（中）宣布啟動「亞灣2.0」計畫，將把27.8公頃大型水岸基地，打造為企業集團旗艦中心聚落。中央社記者曾以寧攝 111年11月4日
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