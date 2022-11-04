旅展首日國旅續旺 業者：跨境遊谷底緩慢復甦

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（中央社記者江明晏台北4日電）台北國際旅展首日，飯店業者觀察人潮已恢復疫前狀況，國旅業績依舊暢旺，五福旅遊董事長許順富表示，市場確定揮別谷底、緩慢復甦，明年暑假有望成為旅遊業恢復榮景的轉捩點。

2022 ITF台北國際旅展今天起開幕，這也是解封後首場大型旅展，跨境遊營收經過近3年歸零後重啟商機，旅行社業者分頭端出優惠，搶攻解封商機。

許順富今天在展場受訪時表示，跨境遊市場可以確定揮別谷底，正在緩慢復甦，預估今年底業績可達2019年、也就是疫情前的3成水準，明年寒假來到4、5成，春節過年約5、6成，暑假則有望回到9成，期許能成為旅遊業恢復以往榮景的轉捩點。

針對解封布局，他表示，將放眼日本、歐洲、東南亞等地區，並著手高端小團體以及企業獎勵旅遊團等多方型態旅遊團規劃，目前都有很不錯的接單狀況。

五福旅遊董事長室特助兼發言人林繼勝補充，過去規劃出國，大概會預定2到3個月以後的行程，這次宣布解封至今還不到一個月，首波以結婚新人蜜月、說走就走的年輕族群為主，加上初期海外觀光供應鏈還在恢復中，價格比先前成長，整體10月氣氛還較觀望，預估整個旅展檔期相比疫情前，可回2到3成左右的水準，看好明年6月以後市場將能重回疫情前的業績。

另一方面，國旅表現依舊暢旺，飯店業在旅展紛紛衝出佳績，雲朗觀光集團表示，櫃位觀展人數整體來說已恢復和疫情前的人潮，消費者提袋率皆有成長，首日總體業績相較往年開展首日已成長超過2倍，也創下這5年營業額新高。

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雲朗集團首次推出全新品牌Vantel露營車駛進展場，不少民眾爭相合影拍照，詢問度熱絡，銷售數已達百筆。另外，雲朗觀光線上旅展自10月26日起上線，截至今天線上、現場實體總體銷售業績與去年相比已達3倍成長。

寒舍集團集結旗下據點聯手參展，首賣當日表現相當亮眼，旅展現場業績達到1000萬元，加上10月11日開跑的寒舍線上旅展、10月28日開跑的快閃櫃，以及首次開賣的寒舍APP，整體業績加總近6000萬元。（編輯：林興盟）1111104