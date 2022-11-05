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上市櫃法說會逾60家登場 聚焦鴻海等5大廠展望

2022/11/5 15:59
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（中央社記者張建中台北5日電）企業第3季財報公告步入倒數階段，下週將有超過60家上市櫃企業召開法人說明會，其中，鴻海、華碩、廣達、和碩及英業達5大廠對未來的展望將是市場關注焦點。

鴻海、華碩及和碩線上法說會將於11月10日登場，廣達及英業達緊接著於11日舉行線上法說會。

鴻海先前對第4季營運展望審慎樂觀，但仍須觀察整體需求、通膨、疫情與供應鏈的變化。鴻海旗下富士康中國鄭州廠區日前因疫情而實施全域靜態管理，市場高度關注蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列生產出貨狀況。

受高通膨、升息及中國疫情封控等因素影響，電腦及手機等市場需求低迷不振，科技業持續籠罩在庫存陰霾之下，鴻海、華碩、和碩、廣達及英業達等系統、代工大廠對庫存的看法與未來展望備受矚目。

此外，雙11購物節即將來臨，電商業者期待今年的雙11檔期業績能夠成長，實際銷售狀況、能否有助去化庫存有待觀察。

法人表示，美國期中選舉將於下週落幕，相關不確定性可望減少。觀察能源價格疲弱，未來通膨壓力與對股市的影響能否逐步緩解，值得留意。（編輯：張均懋）1111105

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