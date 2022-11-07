民間參與公共建設簽約金創高 全年上看2800億元

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（中央社記者張璦台北7日電）財政部推動促參司今天表示，民間參與投資公共建設動能旺，今年繳出漂亮招商成績單，截至10月底，簽約新台幣2536億元超越過往全年表現，創新高；若加計尚在議約程序的案件，全年簽約金上看2800億元。

財政部推動促參司今天舉辦例行記者會，官員表示，民間參與公共建設，今年截至10月底，簽約件數94件、金額2536億元，超越前2年同期合計金額，締造歷史新高；其中，依促參法辦理簽約60件、金額458億元，也較去年同期金額大幅成長。

根據推動促參司統計，簽約金2536億元中，光是高雄市、台北市、新北市就貢獻逾半，合計超過1450億元。

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針對整體民間參與公共建設簽約金額，以中央機關及地方政府區分，由交通部461億元，及高雄市政府的644億元拔得頭籌；依促參法辦理部分，則由經濟部的88億元與台中市164億元，分別拿下中央、地方簽約王。

推動促參司官員指出，整體民間參與公共建設目前還有10件案子在議約程序，如果部分案件年底前可以簽約，今年簽約金額會再攀高；10件案子簽約金300億元，其中依促參法辦理者200億元。（編輯：楊蘭軒）1111107