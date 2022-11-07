佳世達：若明年1、2季未見谷底 產業要有寒冬準備

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佳世達科技董事長陳其宏7日在法人說明會表示，俄烏戰爭、通膨壓力對產業衝擊加劇，預期第4季整體產業不如第3季，明年1、2季可能是谷底，但若不能自谷底翻揚，恐怕要過2、3年寒冬。中央社記者潘智義攝 111年11月7日

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（中央社記者潘智義台北7日電）佳世達科技董事長陳其宏今天表示，俄烏戰爭、通膨壓力對產業衝擊加劇，9月為今年首見單月營收不如去年同期，預期第4季整體產業不如第3季，明年第1、2季可能是谷底。

陳其宏今天在法人說明會後記者會指出，從產業界互動中了解，一般認為，明年第1或第2季會比今年第4季更差，極可能是谷底，接下來有機會緩步攀升；但若明年第1、2季之後未能從谷底翻揚、持續探底，則產業界要有過2、3年寒冬的準備。

他說，第3季包括顯示器在內的資訊電子產品需求大降，自9月開始明顯衰退。尤其過去供應鏈不順，很多貨卡在庫存，加上現在需求端快速衰退，因此供應鏈原物料庫存如何快速去化，直接關係整體產業能否在明年自谷底回升。

佳世達科技統計，受惠集團布局醫療、網通、人工智慧物聯網（AIoT），前3季營收及獲利皆創歷史新高；第3季以醫療、網通事業營收成長最多，帶動高附加價值新事業營收比重提高到47%。

陳其宏說明，佳世達高附加價值新事業在第3季營收比重進一步提高到47%，醫療事業最具成長潛力，高附加價值產品持續展現成長動能，今年第4季比重剛好可以過半。透過轉投資事業組成聯合艦隊的策略，部署新市場機會；前3季包括明基三豐、康科特、明泰、仲琦、友通、其陽、拍檔、眾福、勝品及矽瑪等，都交出成長的成績單。

觀察各事業營運表現，佳世達統計，第3季醫療事業、網通事業展現成長動能，合併營收分別比去年同期成長33%及38%，毛利率和營業淨利率都比去年同期提升，營業淨利金額成長200%以上；智能方案事業與商業暨工業用產品的營收與獲利，也都比去年提升，僅既有的顯示器等資訊電子事業壓力較大。

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對於中國延長封控，佳世達總經理黃漢州表示，蘇州工廠在第2季確實明顯受封控影響，但現在當地沒疫情，已無影響。不過，為因應中國的經濟模式，已在越南設廠，以備不時之需。

黃漢州坦言，越南廠目前產能為蘇州產能一半左右，中國廠還有供應當地市場的需求，且少量多樣產品在越南不具備競爭力；畢竟台商在蘇州建設20、30年，反觀越南當地連鋼材、塑膠粒供應都有問題，必須從中國運輸，即便人力成本低，可是原料運輸成本太高，現階段越南廠的整體生產成本仍比中國高，但隨著越南供應鏈逐步建廠，生產條件會愈來愈好。（編輯：楊蘭軒）1111107