經部：台灣半導體設備產值 可望連2年破千億

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）經濟部今天指出，隨著半導體廠持續擴大在台投資等助力，台灣今年前8月半導體設備產值已達新台幣865億元，年增16.5%，可望繼去年產值達1186億元後，連2年破千億元規模。

經濟部統計處發布新聞稿指出，隨著半導體廠商持續在台投資高階製程，帶動供應鏈在地化的群聚效應，吸引國際大廠來台投資建廠，且近年5G、物聯網、車用電子等應用晶片需求強勁，半導體業者更積極擴廠增產。

統計處分析，台灣半導體設備產值從101年起逐年成長，至110年來到1186億元，較109年大幅增加33.6%；101年至110年的半導體設備產值平均年增率達17.7%。

統計處表示，今年上半年因車用電子、高效能運算等應用需求仍熱絡，半導體業者也持續擴產，前8月半導體設備產值累計達865億元，年增16.5%。

展望第4季，統計處表示，雖全球經濟動能趨緩，讓半導體業者開始調整、延後部分投資計畫，但預估今年半導體設備產值，仍有望突破千億元。

統計處指出，台灣半導體設備包含生產、檢測兩大類，其中110年生產設備及零件產值879億元，占74.1%，年增42.1%，106年至110年平均年增率為25.9%，是主要成長貢獻來源。主因生產設備廠商近年積極投入研發製造，持續接獲國內外大廠訂單。

檢測設備及零件部分，110年產值也年增14.2%，106年至110年的平均年增率達13.4%。

統計處觀察，台灣是全球最重要的晶片生產基地，吸引國外半導體設備公司來台設廠，且國內業者積極投入研發，有效提升國際競爭力，致近年半導體設備的直接外銷金額快速躍升，直接外銷占比逐漸提升，在110年達45.7%，較105年上升14.8個百分點。

至於台灣的半導體設備主要出口國家，分別為中國占45%、新加坡21.2%、美國12.7%，及馬來西亞6.9%。其中新加坡因政府積極扶植半導體產業，110年占比較105年增加13.2個百分點，為各國最多。

另外，統計處指出，由於主要半導體生產設備技術，尤其是高階製程設備，目前多掌握在國際大廠，因此台灣110年半導體設備進口值達319.7億美元，年增37.9%。

觀察貨品別，台灣進口以半導體裝置、積體電路機具及零附件最多，占比74.3%；國家別則以自荷蘭進口82.1億美元、占25.7%居首；日本占22.1%次之，美國占20.7%排第3。（編輯：楊蘭軒）1111107