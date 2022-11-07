韓國經濟增勢持續放緩 明年成長率恐降至2%以下

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國開發研究院（KDI）今天發布11月經濟動向預測報告，對未來經濟展望比先前更悲觀，認為韓國經濟目前並不處於「復甦」態勢，明年整體經濟成長率可能縮減至2%以下。

KDI報告指出，外在條件持續惡化，韓國出口等經濟指標增勢持續縮減，雖至10月為止的報告都判斷韓國經濟仍屬「景氣復甦」時期，但從各項數據來看，研判韓國經濟已不能算是處於復甦態勢，但強調這並不代表韓國經濟正在衰退。

出口導向的韓國10月出口額較去年同月減少5.7%，為2020年10月年減3.9%以來，時隔兩年負成長，主要出口品項之一的半導體出口已連續3個月大減，10月出口額年減17.4%。

製造業生產的主要品項也多呈現疲軟態勢，根據統計廳9月生產活動動向調查，9月半導體生產較8月減少4.5%，連續3個月負成長；整體製造業生產也已連續3個月負成長，庫存率達到123.4%，較8月的122.9%進一步擴大，預期整體生產不振狀況將持續。

KDI上半年發表的經濟展望原預期明年經濟成長率為2.3%，但在主要經濟指標持續惡化下，10日將發布的下半年經濟成長率預測很有可能下調。

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韓聯社報導，KDI教授趙東哲（譯音）今天出席全國經濟人聯合會（全經聯）研討會時表示，國際貨幣基金（IMF）等國際預測機構紛紛下調對明年的世界經濟成長率預測，韓國銀行對明年經濟成長率預期很有可能從8月發布的2.1%下調至2%以下。

研討會中就韓國5大主要產業的發展預測也不容樂觀。除造船、機械業受惠於天然氣運輸及軍需裝備、建設需求增加而前景看好外，半導體、汽車、鋼鐵業前景都有不穩定因素，石化業更是因原材料價格高、中國供給增加等負面影響，預期不振。（編輯：韋樞）1111107