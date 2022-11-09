美對中實施出口管制 工總：衝擊恐比疫情斷鏈嚴重

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）美國對中國實施新一波出口管制，工總指出，當美方各供應鏈的管制措施落實後，衝擊將比疫情造成的斷鏈嚴重，因此呼籲政府應正視且研擬應對策略，確保台灣產業在全球供應鏈的不可或缺性。

工總發布11月份產業雜誌，並以正視美國新出口管制措施為題發表；工總表示，美國政府7日宣布對中國實施新出口管制，要求美企須取得政府許可，才能出口高階晶片及製造設備至中國，使用美國技術在外國製造的晶片同受規範。

工總說明，美國商務部也表示用於先進AI運算、電腦記憶體及數據儲存的晶片，以及用於武器系統的超級電腦晶片，都可能將受管制，製造此類晶片的設備和相關產品同樣會受規範。

工總說，美方也擴大實施「外國直接產品規定」（FDPR），管轄權擴及所有採用美國科技製造的產品，新禁令將原本僅針對先進製程技術及設備的規定，延伸到成熟製程，且限制擴大到記憶體，不僅進一步壓縮中國廠商發展，也恐波及台商。

工總指出，美國總統拜登去年2月簽訂「關鍵供應鏈檢討」行政報告，指示政府單位針對半導體、先進（高容量）電池、關鍵礦物和材料、藥物和原料等4個有短期短缺問題的優先部門，還有資通訊、 能源、運輸及國防等4個供應鏈，要分別在100天及1年後提出檢討。

工總表示，美國此次措施，就是回應拜登所簽行政命令，以美、中兩國產業規模來看，若供應鏈措施全面落實管理，衝擊將比過去幾年疫情造成的斷鏈還嚴重。

工總示警，有專家分析下一個可能被納入檢討的是印刷電路板業，而媒體報導指台商2021年的電路板產值，仍以32.8% 市占穩居全球第一，一如晶圓代工業居關鍵地位。

工總提醒，但印刷電路板與晶圓代工業不同的是，前者多數在中國設有工廠，一旦被美國政府列入管制，嚴重性將不言而喻。

工總說，美國新出口限制說明限制主義者已掌握拜登政府內部話語權，此轉變預示美國出口管制的項目與力道，將可能愈來愈大，政府與企業都應嚴肅面對。

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工總期盼政府能充分掌握美方政策演變、儘早與業者說明，也期望能研擬全球供應鏈變遷應對策略，除比較、分析各國地緣經濟策略，也檢討台灣策略的可銜接與可應對性，確保產業在全球供應鏈上的不可或缺性。

此外，工總建議政府針對台灣供應鏈自主性安全要求，精確檢討國安與內外需要，並以台灣在各供應鏈的位置配合洽簽區域經貿整合協定，打破台灣在東亞的政經困局，使台商能在全球供應鏈位置更堅實穩固。（編輯：潘羿菁）1111109