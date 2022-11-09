可成第3季淨利季增逾4成 每股盈餘7.06元

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（中央社記者吳家豪台北9日電）金屬機殼廠可成今天公布第3季財報，受惠於營收成長、產品結構調整、折舊費用下滑及業外匯兌收益挹注，稅後淨利為新台幣50.46億元，季增43.7%，年增1.51倍；每股盈餘7.06元。

可成發布新聞稿說明，預期來自新領域、新產品及新客戶的貢獻，對未來營收與獲利有所挹注。時序邁入第4季，觀察各產業對未來展望益趨保守，面對供應鏈不確定性及各類突發狀況，可成將持續關注整體大環境供需變化，審慎管理並動態調整庫存水位。

可成強調，追求內部有機成長的同時，也加速在車用零組件、醫療科技以及5G運用等新領域的多元發展。

可成今年第3季合併營收為86.75億元，季增64.3%，年減12.1%，季增主要受惠於遞延訂單及一般季節性因素；營收年減原因為高通膨、全球經濟下行以及市場終端需求疲軟所致。第3季營收年減幅度持續改善，顯示產品組合調整，以及來自新業務、新產品及新客戶的貢獻，開始產生正向實質效益。

受惠於營收成長、產品結構調整、折舊費用下滑，可成第3季毛利為29.62億元，季增97.5%，年減15.3%；毛利率為34.1%，季增5.7個百分點，年減1.3個百分點；營業利益率達22%，季增10.5個百分點，年減1.1個百分點。

由於可成大部份營收以美元及人民幣等外幣計價，今年第3季新台幣對美元匯率貶值，產生匯兌收益55.21億元。

累計今年前3季可成合併營收為211.74億元，年減35.6%；歸屬業主稅後淨利106.16億元，年增1.04倍；每股盈餘14.7元。

可成今天另公布10月合併營收27.83億元，月減6.8%，年減1.7%；月減原因為產品結構調整、非出貨旺季以及需求減弱，但年減幅度持續改善。（編輯：黃國倫）1111109