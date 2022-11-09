原物料高漲 統一企業前3季每股賺2.57元年減11%

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）統一企業今年前3季營收新台幣3964.97億元，年增10.8%，但每股盈餘（EPS）2.57元，年減11%；主要因原物料大幅上漲影響毛利，加上認列轉投資統一證券等獲利大幅減少。

統一企業前3季合併稅後淨利223.69億元，年衰退5.0%。歸屬母公司本期淨利146.13億元，年衰退11.4%，EPS為2.57元，較去年同期2.90元減少0.33元。

統一企業指出，獲利衰退主要是今年食品及食糧事業受原物料大幅上漲影響毛利，及認列轉投資統一證券等獲利大幅減少而影響獲利，但合併營收及營業利益仍正向成長。

觀察各主要轉投資個體獲利表現，統一中控本期淨利人民幣11.46億元，較去年同期衰退23.0%，主要受大宗原物料價格上漲、油價上漲及疫情影響運輸費用增加影響。

統一超商本期淨利新台幣73.13億元，較去年同期增加11.8%，主要因台灣7-ELEVEN持續展店以及菲律賓7-ELEVEN、星巴克等擺脫疫後衝擊獲利回升，致本期淨利成長。

統一實業本期淨利新台幣22.56億元較去年同期成長66.75%，主要因鐵產品產銷穩定且平均售價優於去年同期，營收及毛利均增長，致本期淨利成長。

台灣神隆本期淨利新台幣2.52億元較去年同期成長32.6%，主要為客戶策略合作及針劑事業業務的營收及其營業利益增加，致本期淨利成長。（編輯：黃國倫）1111109