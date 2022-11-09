國光生積極拓銷全球 今年外銷占比估逾6成

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）國光生今天舉行線上法人說明會，發言人潘飛表示，近年積極拓展海外市場，預計今年整體外銷占比將超過6成，隨著新產能陸續擴建完成，搭配CDMO（委託開發暨製造服務）客戶需求，比重將持續提升。

潘飛表示，近幾年積極拓展CDMO業務，並陸續取得國際認證，包括深圳天道醫藥的歐盟藥品管理局（EMA）認證、賽諾菲的美國食品暨藥物管理局（FDA）認證、SCD的韓國FDA認證，同時已與Sumitomo共同合作開發新型流感疫苗。另外，自有品牌疫苗及原液銷售也有望進入巴西、韓國市場。

國光生今年重回原液銷售業務，前3季銷售占比約6%，目前已有不少客戶簽約洽談中，預期未來將逐步擴大占比，專業服務也將進一步擴大到15%。

在流感疫苗部份，也已取得中國四價流感疫苗核可，今年取代三價流感疫苗出貨，預計明年大陸市場的出貨量可與台灣相當。目前主要以北半球市場為主，未來逐步進入南半球市場，有機會在2年後開始生產南半球疫苗，擴大營運規模。

展望未來成長動能，潘飛表示，隨著產能建置逐步完成擴增，2023年成品銷售預估可從今年的2200萬劑成長至3200餘萬劑，2024年上看6100萬劑，2026年進一步逼近1億劑目標。

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國光目前第1條生產線年產能2000萬劑；第2條產線去年建置完成，已投入國內國產流感疫苗生產，海外市場需求也逐步進駐生產；第3條充填線正在建置，年產能600萬，預計2023年下半年完工，年底進入商業使用；第3條產線主要用於CDMO客戶更多樣化、小批量需求，例如臨床前試驗生產。預計未來1至2年將陸續進入商業量產規模，成為貢獻未來長期營收成長動能。

潘飛提到，破傷風疫苗廠也在建置中，未來除了滿足國內需求外，也將積極拓展外銷市場，預計新廠2024年初完成後可以量產供應，看好目前全球生產廠不多，未來市場需求相當大，量產後先滿足國內需求後，將進一步搶攻外銷市場。（編輯：楊凱翔）1111109