海龍風電攜手台船環海 2024年進入風場建置期

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（中央社記者曾智怡台北9日電）「海龍離岸風電計畫」宣布與台灣本土海事工程公司台船環海共同合作，將借助其專業的工程技術、專案管理能力，及近年來積極培養的本土人才，執行海龍風場的水下基礎、風機、海上變電站的運輸與安裝作業，預計2024年開始施工。

海龍今天透過新聞稿表示，海龍計畫將採用「環海翡翠輪」作為主力工作船，其為台船環海自有、首艘由台灣本土設計製造的全迴旋大型浮吊船，隸屬本國籍輪，具備高裝載能力，將搭載4000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統，適合在海龍風場執行水下基礎及變電站的運輸與安裝作業。

海龍離岸風電專案總監岳慕駒（Felipe Montero）表示，台船環海具備離岸風電產業海事工程豐富實績，雙方此次合作，除了借重台船環海豐富的實務經驗外，也確保海龍的國產化計畫將充分落實；「環海翡翠輪作為海龍風場主力工作船，證明本土離岸風電產業供應鏈已逐漸成形並蓬勃發展。」

海龍計畫團隊自遴選階段，就與台船環海密切合作，雙方在施工品質及安全標準的要求上也有絕佳默契，無論是管理或是未來施工團隊，皆具備豐富風場實作經驗。

海龍指出，台船環海自成立以來持續為離岸風電產業積極培育本土海事工程人才，提供台籍工程師一系列專業訓練及登船實習機會，藉此累積知識與實務經驗，搭配歐洲團隊技術支援，提供海龍風場符合業界需求的施工品質。

海龍計畫場址位於彰化外海、水深約35至55公尺，擁有73座風機、總裝置容量達1044MW，預計於2025年及2026年陸續併聯。（編輯：楊凱翔）1111109