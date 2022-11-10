築間餐飲集團今年營收拚45億 年終獎金1.2個月起跳

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（中央社記者江明晏台北10日電）餐飲業近年受疫情干擾營運，但築間餐飲集團2022年度營業額逆勢成長50%，估計將超越去年達45億元，董事長林楷傑率先宣布將發出逾5000萬元的年終獎金。

餐飲業近年受疫情干擾營運，但築間餐飲集團2022年度營業額逆勢成長，估計將超越去年達45億元，董事長林楷傑率先宣布將發出超過5000萬元的年終獎金慰勞員工。

距離年底僅剩下1個多月左右，「年終獎金」已開始成為熱門話題，築間餐飲集團繼今年8月宣布調漲2023年基本起薪，從3萬800元至3萬2000元後，今天再宣布發放至少1.2個月的年終，高於去年的1個月起，調高幅度為20%，並預計提前於2023年1月16日發放。

林楷傑表示，隨著開啟、防疫政策解封，國內餐飲市場恢復疫前水準，近3年雖深受疫情影響，但築間餐飲集團逆勢成長，展店數創新高外，營業額更是每月創歷史新高。繼2021年發出3000萬元的年終獎金，今年將發出超過5000萬元的年終獎金。

築間餐飲集團10月營業額4.5億元，創下歷史新高，年增約60%，前10月累積總營業額36.2億元，今年預估可達成目標45.5億元，相較去年預估成長約50%。

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展店計畫部分，截至今年10月為止，總店數已達130家，年底之前預計再展店20家以上，預估突破150家以上，加盟比例約30%、直營70%，明年預計展店數達到180家；築間餐飲集團目標在2024年首季興櫃掛牌，目前資本額2.5億元。

林楷傑表示，集團目前員工約達2700人，今年預計將突破3000人，2023年將再招募800人以上，包含店長、儲備幹部和基層服務人員，大搶餐飲人才。（編輯：趙蔚蘭）1111110