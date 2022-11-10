鴻海第4季看小幅季增 明年留意3變數、擴電動車版圖

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海董事長劉揚偉今天預期，第4季業績可小幅季增，全年業績小幅成長，消費智能和雲端產品上調成長，明年留意通膨等3大變數，並在美國、泰國、沙烏地阿拉伯、印尼、墨西哥、台灣等地，積極布局電動車相關事業。

鴻海下午舉行線上法人說明會，展望第4季營運，劉揚偉預期第4季業績可較第3季小幅成長、力拚較去年同期持平，其中消費智能產品估小幅季增、小幅年減；雲端網路產品估小幅季減、小幅年增；電腦產品估較第3季和去年同期明顯成長；元件和其他產品估小幅季增、年增。

觀察今年營運，劉揚偉維持8月法說會看法，年度業績較去年小幅成長，其中消費智能產品從原先預估持平上調至小幅成長，雲端網路產品從小幅成長上調至明顯成長，電腦終端產品、元件和其他產品維持小幅成長預期。

展望明年全年，劉揚偉表示，須留意通膨、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、以及國際政經局勢等3大變數。

明年電動車布局方面，劉揚偉指出，在台灣，Model C交車給納智捷、並興建高雄電池中心；在美國生產INDIEV原型車、量產Monarch電動農用車；在泰國興建電動車製造工廠，在沙烏地阿拉伯推進軟體及工程服務，在印尼推進電動巴士及電池製造；在墨西哥擴建車用零組件工廠。

展望明年半導體布局，劉揚偉表示，在第三代半導體碳化矽（SiC）量產服務，鴻揚半導體預計明年下半年取得IATF16949車規認證，明年下半年將提供SiC量產服務；在策略合作，持續推動半導體BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）商業模式。

在軟體方面，劉揚偉指出，明年布局車聯網服務，包括軟體OTA（Over-The-Air，空中下載）加值服務、車隊管理服務、售後維修系統等，預計2025年布局資料服務，包括蒐集分析服務、金融服務支援、車行廣告平台等。（編輯：楊蘭軒）1111110