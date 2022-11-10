華碩第3季每股賺8.3元 第4季PC出貨估減15%

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電腦品牌廠華碩今天舉辦法人說明會，公布第3季財報，稅後淨利新台幣61.89億元，季增2.26倍，年減45%；每股盈餘8.3元。華碩預估第4季個人電腦（PC）出貨將季減15%，零組件出貨將季增5%。

華碩財務長吳長榮表示，PC產業及全球總體經濟面臨的挑戰仍相對嚴峻，除了今年第2季為相對低點，第4季產業需求也可能出現較大幅度的年減率。以晶片業者預估來看，第4季PC市場整體出貨可能年減超過20%，為整體產業今年第2個谷底。

吳長榮預估，華碩今年第4季PC出貨將季減15%；零組件產品受惠於新平台及新機種上市帶動需求，預期第4季出貨將季增5%。

吳長榮指出，明年上半年整體產業仍傾向持續調整，華碩對產業長期成長性和生產力的剛性需求仍有信心，致力維持營收與規模成長，進行產品組合優化。

華碩今年第3季品牌營收約1329.35億元，季增15%，年增2%；營業毛利為154.09億元，季增10%，年減36%；營業利益30.57億元，季增56%，年減72%。

華碩轉投資公司亞旭電腦今年第3季轉虧為盈，華碩認列投資收益1.85億元，加上來自研華約8億元、和碩約22億元的現金股利收入，華碩今年第3季業外收入合計41.32億元，季增8倍，年減3%。

華碩今年第3季庫存金額1745.06億元，季減15%，但較去年同期增加16%。（編輯：蘇志宗）1111110