總統：加速推動6大核心產業 讓台灣成全球經濟關鍵

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（中央社記者張建中新竹11日電）總統蔡英文今天出席工研院院士授證典禮，表示面對全球供應鏈重組，國際淨零排放的趨勢，政府將加快腳步推動6大核心產業，讓台灣扮演全球經濟的關鍵力量。

工研院今天舉辦工研院院士授證典禮，由蔡總統為怡和創投董事長王伯元、長興材料董事暨資深顧問蕭慈飛、台達電董事長海英俊、李長榮集團總裁李謀偉及潤泰集團總裁尹衍樑5名新科院士授證。

總統表示，工研院成立40多年來為台灣培育許多高科技人才，帶動一波又一波的產業發展，讓台灣新興科技產業從無到有，生根茁壯，在場的5位新科院士在各領域都有傑出成就。

蔡總統說，王伯元是怡和創業投資董長、中磊共同創辦人，在台灣創投界是重量級人物，1990年成立怡和創投集團，30年來投資超過260家公司，引領台灣創投事業從本土化走向區域化，是台灣首家成功海外募資的創投公司，過去協助制訂台灣科技產業發展藍圖，是業界重要推手。

總統表示，蕭慈飛是長興材料資深顧問，長期投入電子化學材料研發，為台灣資訊電子製造創造在地供給材料的優勢，提升台灣電子業產業競爭力，這幾年以志工身分協助國營事業轉型，為台灣發展循環經濟注入更多能量。

蔡總統說，海英俊帶領台達電成為產業推動綠建築的先驅，透過科技創新提高產品能源效率，從2010年到2021年台達電的節能產品已幫助客戶省下359億度的電。

總統表示，李謀偉擔任台灣化學產業協會理事長的期間替台灣化學產業協會爭取到國際化學協會理事會的永久觀察員，讓台灣化學產業更接軌國際，提升產業地位及競爭力。

蔡總統說，尹衍樑不但是潤泰集團轉型發展的靈魂人物，他創新的營建工法不僅縮短工程，降低成本，更能掌握品質，讓建築物更堅固更安全。

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總統表示，回顧台灣產業發展，工研院及院士們都扮演關鍵角色，面對全球供應鏈重組，國際淨零排放的趨勢政府將加快腳步推動6大核心產業，讓台灣扮演持續全球經濟的關鍵力量。

蔡總統說，相信在工研院的努力下，台灣一定能夠開創更多尖端科技，提升國際競爭力，期待各位院士能夠協助台灣經濟結構轉型，為台灣科技產業發展提供寶貴建議，讓台灣有足夠實力迎向下一個挑戰。（編輯：趙蔚蘭）1111111