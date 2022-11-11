更多編輯台推薦新聞：
賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌
運動

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄
運動

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 吸引逾千隻過冬數量創新高
首頁 / 產經

總統：加速推動6大核心產業 讓台灣成全球經濟關鍵

2022/11/11 12:27（11/11 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文（前排中）11日出席工研院院士授證典禮，為怡和創投董事長王伯元等5名新科院士授證。中央社記者張建中攝 111年11月11日
總統蔡英文（前排中）11日出席工研院院士授證典禮，為怡和創投董事長王伯元等5名新科院士授證。中央社記者張建中攝 111年11月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹11日電）總統蔡英文今天出席工研院院士授證典禮，表示面對全球供應鏈重組，國際淨零排放的趨勢，政府將加快腳步推動6大核心產業，讓台灣扮演全球經濟的關鍵力量。

工研院今天舉辦工研院院士授證典禮，由蔡總統為怡和創投董事長王伯元、長興材料董事暨資深顧問蕭慈飛、台達電董事長海英俊、李長榮集團總裁李謀偉及潤泰集團總裁尹衍樑5名新科院士授證。

總統表示，工研院成立40多年來為台灣培育許多高科技人才，帶動一波又一波的產業發展，讓台灣新興科技產業從無到有，生根茁壯，在場的5位新科院士在各領域都有傑出成就。

蔡總統說，王伯元是怡和創業投資董長、中磊共同創辦人，在台灣創投界是重量級人物，1990年成立怡和創投集團，30年來投資超過260家公司，引領台灣創投事業從本土化走向區域化，是台灣首家成功海外募資的創投公司，過去協助制訂台灣科技產業發展藍圖，是業界重要推手。

總統表示，蕭慈飛是長興材料資深顧問，長期投入電子化學材料研發，為台灣資訊電子製造創造在地供給材料的優勢，提升台灣電子業產業競爭力，這幾年以志工身分協助國營事業轉型，為台灣發展循環經濟注入更多能量。

蔡總統說，海英俊帶領台達電成為產業推動綠建築的先驅，透過科技創新提高產品能源效率，從2010年到2021年台達電的節能產品已幫助客戶省下359億度的電。

總統表示，李謀偉擔任台灣化學產業協會理事長的期間替台灣化學產業協會爭取到國際化學協會理事會的永久觀察員，讓台灣化學產業更接軌國際，提升產業地位及競爭力。

蔡總統說，尹衍樑不但是潤泰集團轉型發展的靈魂人物，他創新的營建工法不僅縮短工程，降低成本，更能掌握品質，讓建築物更堅固更安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

總統表示，回顧台灣產業發展，工研院及院士們都扮演關鍵角色，面對全球供應鏈重組，國際淨零排放的趨勢政府將加快腳步推動6大核心產業，讓台灣扮演持續全球經濟的關鍵力量。

蔡總統說，相信在工研院的努力下，台灣一定能夠開創更多尖端科技，提升國際競爭力，期待各位院士能夠協助台灣經濟結構轉型，為台灣科技產業發展提供寶貴建議，讓台灣有足夠實力迎向下一個挑戰。（編輯：趙蔚蘭）1111111

蔡英文
台南學甲兩處遭槍擊 蔡清祥：檢警調全力以赴維安 蔡總統澤倫斯基小布希16日視訊同台 談為自由奮戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族