國光生12日起實施庫藏股 擬買回5000張

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）國光生技今天召開董事會，通過第3季財報，累計前3季每股盈餘（EPS）0.54元，並決議實施庫藏股買回自家股票5000張，買回區間價格訂在32元至50元間。

國光生公告，預計自11月12日起至112年1月11日止實施庫藏股，預定買回5000張，目的為轉讓予員工，是繼今年6月10日實施庫藏股後第2度祭出庫藏股，上次買回3000張，均價在36.85元。

國光生表示，此次實施庫藏股除了展現公司對營運的信心外，也將用於提供更好的條件招募海內外人才加入國光，並持續提出存股留任計畫，獎勵優秀同仁與公司一起成長。

國光生表示，第3季營收再創單季新高，累計前3季營收達16.6億元，超越2021全年營收數字。主要受惠於訂單成長、生產排程優化，提前生產、提早出貨，使得以往集中在下半年出貨的傳統旺季，提前到第2季開始，隨著製程優化及加速國際代工腳步，將逐步實現季季出貨，年頭旺到年尾的目標。

國光生表示，放眼第4季，仍有大陸流感疫苗交貨、台灣公費流感疫苗追加訂單，以及新增CDMO製程開發業務等，全年營收突破20億元目標可望達成。

國光生表示，國光是台灣唯一加入WHO（世界衛生組織）所屬的國際製藥生產聯盟IFPMA的流感疫苗廠，可同步取得WHO的全球流感病毒監測資訊，加上國光生自主成立流感病毒選株小組，累積多年經驗，掌握的病毒資料庫愈來愈齊全，對流感病毒株的預測也日益精準，使得流感疫苗生產排程提早。

國光生指出，今年在流感疫苗成品和原液外銷生產、出貨時間，都較去年早，提前生產加上出貨順利，都具體顯現在營收數字上，未來也將透過提早生產、持續優化製程，讓出貨旺季提前成為常態。

展望明年，國光生指出，除了積極開拓流感疫苗成品及原液外銷的國際市場外，在CDMO部分，第一個好消息是天道委託代工產品在第二條自動化產線生產，近日已通過歐盟EMA針對新產線的查廠認證，明年委託代工產量可望大幅成長。

另外，多個CDMO製程合作開發案都在積極洽談中，明年可望承接小量、多樣化的代工業務。（編輯：張均懋）1111111