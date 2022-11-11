投資台灣再增5家 華通電腦砸25億擴增產線

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（中央社記者曾智怡台北11日電）投資台灣事務所今天再添5家企業擴大投資台灣，其中，HDI電路板大廠華通電腦，因客戶高階技術及具機密性的通訊產品需求增加，規劃投資新台幣逾25億元，在桃園擴增智慧化電路板產線，用以生產高階HDI板以及衛星通訊產品等。

本次通過5案包括台商回台方案的華通電腦、大井泵浦工業，以及中小企業方案的傳閔工程、貫崑科技及汐游寶寶。

截至目前，「投資台灣3大方案」已吸引1276家企業、超過1兆8204億元投資，預估創造14萬623個本國就業機會。

投資處透過新聞稿說明，全球HDI電路板大廠華通電腦，基於電子產品及5G電路板需求，於108年8月申請第一件台商回台投資方案；後因客戶高階技術及具機密性的通訊產品需求增加，在響應政府政策以及產業升級的考量下，規劃第二件投資案，預計金額逾25億，將在桃園蘆竹廠及大園廠擴增智慧化電路板產線，用以生產高階HDI板以及衛星通訊產品等。

大井泵浦工業是台灣最悠久在地老字號水泵品牌，持續拓展外銷至美加、英國、德國、日本、東南亞與澳洲等地。投資處指出，為因應市場快速變化並與國際各大泵浦品牌競爭，計劃增加在地就業機會，斥資12億元在高雄路竹設立新廠，並將傳統產線升級為新世代智能工廠。

傳閔工程主要提供政府機關、各級學校及企業污染防治建造與環境工程顧問等服務，投資處表示，近年高科技業者大幅擴廠，帶動高階活性碳強勁需求，且公司擁有有機污泥乾燥、土壤熱脫附及農林廢棄物轉生質炭等技術，計劃擴大招募15名本國員工，斥資近1億元在高雄市建置國內第一座客製化操作的活性碳再生廠。

投資處補充，廠內生產設備皆採節能機台，也設置熱能回收循環，將逐步落實碳盤查，以建置完整回收再生體系。

貫崑科技是3C電子代工廠，預期未來5G及高階產品需求上升，及因應業務成長與擴充製造規模，規劃擴大招募本國員工35名，斥資逾6億元在新北中和新建廠房，同時在既有廠區增設5條產線，導入智慧機械、大數據、AI及物聯網，建構智能化工廠。

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汐游寶寶為嬰幼兒親子游泳公司，投資處表示，公司於2015年底在小巨蛋建造全台第一座嬰幼兒專用游泳池，最多一個月內有3000組親子入館，此次投資計畫將招募本國員工45人，投入近2億元在新竹興建嬰幼兒運動場館，館內導入節能設備，並運用智慧化系統取代紙本作業，可透過遠端系統功能，掌握館內學員動態。

未來完工後，場館除滿足市場嬰幼兒游泳需求外，亦可供戶外多元運動課程、親子工作坊、美術及舞蹈課程等服務。（編輯：翟思嘉）1111111