華邦電：中科廠減產逾3成 高雄廠第2期產能延半年

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）記憶體製造廠華邦電董事長焦佑鈞今天表示，目前市況不好，中科廠第4季將減產3至4成，高雄廠第2期1萬片產能建置時程將延後半年。

華邦電今天在麗寶樂園舉辦家庭日活動，此為華邦電相隔3年後再度舉辦家庭日，估計有7000名員工及眷屬齊聚同歡。焦佑鈞說，今天看到很多年輕員工帶小孩參加，很開心。

對於當前記憶體市況，焦佑鈞表示，市況不會太好，過去兩年因疫情造成生活型態改變，消費者大量購買電子產品；今年下半年在疫情過後，消費者將出遊，不會再買電子產品，需求會減少，尤其今年爆發俄烏戰爭，引發高通膨，消費者更沒錢消費。

焦佑鈞指出，過去設備商為確保料況無虞，大量儲備庫存，目前景氣反轉，使得市場需求遭到扭曲，估計明年中庫存有效去化後，市場需求才可望逐步明朗，不過，預期屆時需求應不會像過去兩年那麼好。

焦佑鈞表示，因應需求疲軟，華邦電決定中科廠第4季減產3至4成，高雄廠將維持全產能運作，部分中科廠員工將前往高雄廠支援。華邦電總經理陳沛銘說，期望明年第2季產能可望逐步回升。

焦佑鈞指出，華邦電高雄廠第1期1萬片產能將於明年1月到位，將以25S製程生產；第2期1萬片產能建置時程預計延後半年，明年下半年導入設備，2024年以D20製程量產。

焦佑鈞表示，下半年產業景氣反轉，不過，今年大致可說是個好年，將會舉辦尾牙，員工分紅也會不錯。明年上半年景氣比較差，期待明年下半年好轉，明年還會是個好年。

針對美國擴大對中國出口管制，焦佑鈞認為對半導體產業及華邦電營運影響不大。他說，美國的動作都是為了國家安全及國防，產業有多達99.9%都是為了服務消費者，因此產業受影響有限。

華邦電先前自新加坡的全球碳權交易平台（CIX）購入藍碳權約1000公噸，焦佑鈞表示，購得藍碳權將抵銷今天的家庭日活動所產生的碳排。

陳沛銘說，第4季營運將於10月落底，隨後11月及12月可望逐步回升。目前主要是需求量減少，以消費及網通下滑最多，車用需求依然強勁，產品價格僅微跌1%至2%。（編輯：趙蔚蘭）1111112