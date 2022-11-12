鴻海泰國合資電動車廠動土 拚2024年生產交車

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海集團與泰國國家石油集團（PTT）合資的泰國電動車廠Horizon Plus，今天在泰國春武里府（Chonburi Province）Rojana Nhongyai工業園區，舉行電動車廠奠基與動土儀式。

Horizon Plus預計投資約370億元泰銖（相當於10億美元）打造電動車生產設備，目標在2024年完成建設並能達到生產交車階段；初期產能將生產每年5萬輛電動車，並逐步提高到每年15萬輛電動車，因應2030年前東協不斷成長的電動車市場需求。

鴻海與PTT今天傍晚共同發出新聞稿，PTT董事長暨ARUN PLUS董事托薩蓬（Thosaporn Sirisumphand）表示，今天的奠基儀式，象徵鴻海與PTT合作推動區域車輛產業電氣化，又往前跨出重要的一步。

PTT總裁暨執行長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）指出，此次雙方合作不僅著重在泰國生產投資電動車，還有一部分會投入研究開發，進一步推動東協汽車產業的電氣化。

Horizon Plus也將製造電動車關鍵零配件，規劃生產據點占地50萬平方公尺，鴻海指出，與PTT合作，目標是支持泰國車輛產業從傳統內燃機轉向電動車。

鴻海積極在全球布局電動車，董事長劉揚偉10日在法人說明會中透露，在台灣，Model C交車給納智捷、並興建高雄電池中心；在美國生產INDIEV原型車、量產Monarch電動農用車；在泰國興建電動車製造工廠，在沙烏地阿拉伯推進軟體及工程服務，在印尼推進電動巴士及電池製造；在墨西哥擴建車用零組件工廠。（編輯：趙蔚蘭）1111112