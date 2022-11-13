過半學者不看好韓國2023經濟 金融海嘯慘況再現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）韓國主要經濟預測機構紛紛下調今年及明年經濟成長率展望，針對經濟、經營學者的最新調查顯示，過半認為韓國經濟現況類似2008年金融海嘯、甚至更糟，多預期至少要等到2024年以後經濟才可能好轉。

韓聯社報導，韓國經營者總協會向204名國內大學經濟、經營學系教授詢問對韓國近期經濟狀況及2023年展望，52.7%學者認為韓國經濟現況「與2008年全球金融海嘯狀況類似，甚至更糟」。

其中27.1%受訪學者認為，韓國經濟現況與金融海嘯當時狀況類似，18.7%認為狀況比金融海嘯時更糟、但還不像亞洲金融危機時那麼糟，6.9%則認為現況與亞洲金融危機時不相上下、甚至更糟。

與多數學者看法相同，韓國開發研究院（KDI）10日發布最新經濟預測也將今年經濟成長率預測值下調0.1個百分點至2.7%；明年預測值則從2.3%下調至1.8%，是目前韓國主要預測機構中，除韓國金融研究院的1.7%以外最低預測值。

細究造成韓國經濟陷入困境的主要原因，57.4%學者認為是受俄烏戰爭、美中角力、能源價格等全球政經風險因素影響；24%認為是因韓國經濟、產業結構對外依賴度過高；11.3%認為政府當局未能及時因應危機狀況；7.4%認為是因法規制度跟不上國際標準。

多數學者認為韓國經濟負面因素主要受國際政經狀況影響，與韓國對外經濟政策研究院（KIEP）日前公布的報告持相同意見，KIEP 預估今年及明年全球經濟成長率為3.1%及2.4%，較5月發布報告分別下調0.4及1.2個百分點，主要受到基準利率大幅調升及民間負債負擔增加影響。

KIEP指出，COVID-19爆發後採取的寬鬆貨幣政策退場速度與2008年全球金融海嘯時相比太快也太激烈，加上近期全球供應鏈問題，使實體經濟遲滯。同時，俄烏戰爭與美中紛爭帶來的地緣政治風險，也可能對全球景氣造成負面影響。

調查指出，預期韓國經濟要到2024年（53.9%）、甚至2025年（24%）以後才會好轉的學者共占77.9%，22.1％學者認為韓國經濟到明年就有機會重見曙光。

至於國內通膨狀況，47.1%學者認為通膨將在明年第1季觸頂轉降，認為高點將落在明年第3季者占31.9%，認為必須等到明年第4季才會達到最高點者占17.2%。

若通膨狀況持續惡化，韓國銀行可能持續升息，44.1%學者認為基準利率上調至3.5%水準是適當做法，27%認為應暫時維持現行3%利率，23％認為應比預期的3.5%更高，認為應下調的學者僅占5.9%。（編輯：韋樞）1111113