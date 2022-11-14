大林廠事故18日切管送驗 中油提懲處名單上至廠長

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（中央社記者曾智怡台北14日電）中油大林煉油廠10月27日火警，中油董事長李順欽今天表示，事故管線將在18日切管送驗，以釐清事故詳細原因；懲處部分，煉製事業部已提建議懲處名單，最高層級為大林廠廠長，會再討論事業部、其他單位是否要負相關責任。

中油大林煉油廠10月27日火警，中油已請金屬中心擔任第三方公正單位，將在安全許可之下，切下事故管線進行分析，據此檢討人員責任疏失與否。

立法院經濟委員會今天審查112年度中央政府總預算案，多位立委關切中油事故後續。

民進黨立委林岱樺詢問目前進度，她說，第三方單位尚未切管送驗，李順欽回應，因現場有安全考量，已先請消防技術基金會就火場事故了解調查，也聯絡工研院、金屬中心，「一定這禮拜五（18日）會切下來」。

林岱樺直言，中油工安未落實是「態度問題」，108至110年遷建管線經費執行率未達3成，官僚習性導致執行力嚴重缺乏，加上重要養護工程與建設招標長期被特定業者把持，業者當然把獲利放在第一優先，中油勢必成為工程品質的犧牲品。

林岱樺進一步說，台灣在管線壓力、館外溫度感測、油槽傾斜監測全都有國產成熟技術，中油卻始終按照既有動作歲修，無法融入成熟科技技術，「就是態度怠惰」。

經濟部長王美花表示，先前因疫情遷建管線工作較不順暢，去年相關執行率大幅提升，也會和相關業者做更細膩技術交流，並督導中油。

民進黨立委邱議瑩關切懲處名單，李順欽回應，中油煉製事業部已呈報初步懲處名單，但廢氣燃燒管線爆裂問題，仍待金屬中心、工研院分析後確認。

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李順欽休息時間接受媒體訪問補充，煉製事業部有提建議懲處名單，最高層級到大林廠廠長，但公司還是有獎懲制度，會再釐清煉製事業部、總公司其他單位是否要負相關責任。

邱議瑩表示，303停電董總4天內下台負責，但中油大林煉油廠事發至今已18天卻毫無動作；民進黨立委賴瑞隆也表示，並無強烈要求董總要下台負責，但中油需要展現面對事情的決心，「一定要有人負責」。（編輯：翟思嘉）1111114